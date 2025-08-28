Home Nacional "caso farmacias populares: inicio del juicio oral sería en octubre..."

Caso Farmacias Populares: inicio del juicio oral sería en octubre y Jadue podría enfrentar proceso en medio de campaña

Patricia Schüller Gamboa
El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago modificó la audiencia de preparación de juicio oral para el Caso Farmacias Populares y la fijó el 8 de octubre próximo.

Con esto, el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), imputado por los delitos de fraude al fisco, estafa, cohecho y concursal, podría enfrentar el proceso judicial final en medio de las elecciones donde se postula a la Cámara de Diputados por el Distrito 9.

Este jueves se realizó una audiencia en torno a la causa.

El fiscal jefe Marcelo Cabrera, de la Fiscalía Centro Norte, sostuvo que el tribunal rechazó la solicitud de la defensa del imputado para ampliar el plazo de investigación, pues el periodo de la misma está cerrado.

Cabrera indicó que el tribunal aplazó para el 8 de octubre la audiencia de preparación de juicio oral, que estaba fijada para el 15 de septiembre.

Esto, ya que la magistrada consideró “darle más plazo a las defensas (de Jadue y otro acusado) para que pudieran estudiar la causa” pues asumieron la representación de sus clientes hace poco tiempo. Consultado sobre si el Ministerio Público oficiará al Servicio Electoral (Servel) por la candidatura de Jadue, Cabrera comentó que “a nosotros no nos compete esa decisión. Entendemos que ahí hay instituciones que tienen que funcionar”.

El abogado planteó que “lo que hoy día sí quedó firme es que se cerró la investigación y, por otra parte, que la calidad de acusado (imputado) de todos los formalizados en este caso se mantiene”, recogió Cooperativa.

“Esto a nosotros nos conlleva como querellantes, que sí tenemos la facultad, una cosa que no tiene el Ministerio Público, de oficiar al Servel, para el efecto de que pueda generarse en este momento la inhabilidad del señor Jadue para ser candidato“, planteó Espejo.

Esto porque la Constitución, en su artículo 16, establece que el derecho de sufragio se suspende “por encontrarse acusado por delito que merezca pena aflictiva”, caso en el que se encuentra Jadue.

El Servel dispone de un plazo de 10 días para hacer reclamaciones respecto al padrón preliminar, que vence hoy, 28 de agosto.

Source Texto: La Nación
