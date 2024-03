Republicanos anunció sus candidatos a alcaldes y gobernador en la RM

El actor, a quien se le acusa de abuso sexual contra Raffaella di Girolamo, hija de su ex pareja, Claudia di Girolamo, cuando era menor de edad, emitió la tarde de este miércoles una declaración pública donde señala que “quienes me conocen saben que soy un buen hombre y he hecho siempre un esfuerzo por llevar una vida limpia, lo más empática y amorosa posible. No soy un mal bicho, y no merezco ser acusado de tal”.