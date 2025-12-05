Republicanos se distancia de declaraciones del diputado Meza

Luego de los dichos del diputado de Partido Republicano, José Carlos Meza, que respaldó la posibilidad de conmutar penas a enfermos terminales, incluyendo a quienes fueron condenados por violaciones a menores, la secretaria general de la colectividad, Ruth Hurtado, marcó distancia entre el planteamiento del congresista y el de la colectividad.

Según consignó T13, al ser requerida por los dichos de Meza, Hurtado aseguró que “no es una postura nuestra, menos indultar a personas que han violado o han abusado de menores. Sabemos que son personas que rara vez tienen rehabilitación y se pueden insertar nuevamente en la vida social”.

Señaló que “obviamente para nosotros los niños son muy importantes y no cometeríamos ese grave error”.

“Sin duda es una opinión personal y me imagino que sus dichos están relacionados con un proyecto de ley que está abierto hoy día en el Congreso”, agregó.

Hurtado aprovechó de marcar diferencia también con el gobierno, acusándolos de haber indultado y dado medidas alternativas a la “primera línea” y a “terroristas”.

Añadió que “no podemos dejar de ver que los únicos que han indultado en este último periodo y, además, le han dado pensiones de gracia, a la primera línea, dándoles medidas alternativas a terroristas en La Araucanía ha sido este gobierno”.

“Más allá de los dichos del diputado Meza que no tienen relación con lo que opina el partido, la realidad es muy concreta en quiénes son los que han dado indultos, han premiado a quienes destruyeron el país, a quienes han destruido La Araucanía. No hemos sido nosotros, sino que ha sido este gobierno”, declaró la republicana.

El diputado Meza, integrante del comando de José Antonio Kast, en conversación con CNN Chile, se manifestó a favor del proyecto que busca conmutar penas a reos mayores o con enfermedades terminales.

Consultado respecto a si estaría de acuerdo incluso si se beneficia a violadores de niños, indicó que “yo creo que justamente ese es el momento donde nos ponemos por sobre y no hay que hacer distinciones”, consignó el citado medio.