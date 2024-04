Revelan adelanto de la entrevista de Carla Jara en “Podemos Hablar”: “Ya no me quedan lágrimas”

Carla Jara protagonizará la noche de este viernes el estelar de Chilevisión “Podemos Hablar”, programa al que asistirá para entregar su versión de los hechos luego de su polémico quiebre matrimonial con Francisco Kaminski.

En este sentido, el canal liberó durante las últimas horas un breve adelanto de la conversación entre la ex “Mekano” y el animador Julio César Rodríguez, avance en el que Jara comenta que “ya no me quedan lágrimas, desde febrero que estoy llorando”.

Asimismo, se mostró que la también actriz se referirá al momento en que se enteró de la cercanía de su esposo con Camila Andrade, mientras estaban de vacaciones en Brasil.

“Quien encuentra el mensaje fue mi hijo y era un mensaje de Camila Andrade y le escribí: ‘No puedes ser tan tonta de no darte cuenta de que estás hablando conmigo, soy Carla’”, expresó.

Además, respecto a lo que significó ver esos mensajes, reconoció que “leer eso fue como un puñal en mi corazón”.

Por otra parte, al final del adelanto reflexionó sobre la ruptura, e indicó que “la vida no quiso darme otro hijo con ‘Kami’ porque sabía que esto iba a pasar”.