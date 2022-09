Rojo Edwards renuncia a la presidencia del Partido Republicano

Al ser consultado si pediría la inhabilidad del diputado Gonzalo de la Carrera, el parlamentario miembro de la bancada del Partido Republicano, respondió: “No, como no lo haría con el senador Moreira, no lo haría con el diputado Mario Palestro, no lo haría con cuántos otros, pero no en razón de lo que han hecho o no han hecho sino porque ellos fueron elegidos por votación popular, eso significa que ellos tienen un mandato que no depende de nosotros”.