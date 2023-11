Romina Sáez y su complejo presente tras sufrir brutal golpiza: “Mi cara no va a volver a estar igual”

La exchica “Mekano” y abogada, Romina Sáez, estará invitada este viernes al estelar de Chilevisión “Podemos Hablar”, espacio donde entregará algunos detalles de la brutal agresión que sufrió el año pasado, por parte de un arrendatario moroso.

En su conversación con Julián Elfenbein, y de acuerdo a un adelanto al que tuvieron acceso algunos medios, Sáez se refirió al complejo presente con el que debe lidiar producto de esa agresión, en la que quedó con varias fracturas en su rostro y otras partes de su cuerpo.

Bajo ese contexto, la abogada detalló que actualmente sigue “con operaciones y muchas cosas pendientes”.

Además, aclaró que “la justicia no llega todavía. Estoy muy decepcionada de la justicia. Esto se encuentra en una querella criminal de homicidio frustrado”.

“Tengo unos muy buenos abogados, gracias a Dios y a mi madre que puedo costearlos. La justicia para la víctima hay que costearla, no como en otros países. Ha sido muy lento el proceso y para mí deja mucho que desear, porque solamente quieren cerrar las causas”, añadió.

Por su parte, respecto a su agresor, indicó que “sigue ahí, poniendo música, dedicándose a cualquier tontera, nomás, haciendo su vida como él la quiere hacer y yo siento mi vida totalmente paralizada”.

Asimismo, declaró que la situación que vivió, significó “un vuelco en el que nunca volveré a ser la misma, lo he dicho yo, lo han dicho mis médicos, y en todo aspecto. Por más que me haga muchas cirugías, mi cara no va a volver a estar igual”.