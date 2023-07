SAG Tarapacá decomisa 10 toneladas de productos agropecuarios y 100 mil unidades de huevos

En la Quebrada de Tarapacá, comuna de Huara el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), en coordinación con Carabineros, logró concretar el mayor decomiso regional de productos agropecuarios de alto riesgo fito y zoosanitario de la última década, luego de incautar 10 toneladas de frutas y vegetales frescos, además de 10 mil unidades de huevos de gallina.

Sue Vera, directora regional (S) del SAG Tarapacá, informó que durante el operativo fueron sorprendidos y detenidos 15 medios de transportes, todos los cuales se encontraban ocultos en distintos puntos de la Quebrada de Tarapacá, a la espera de encontrar la vía expedita para el traslado de la mercancía de contrabando hasta las comunas de Iquique y Alto Hospicio para su comercialización al detalle en el mercado informal.

“Al momento de ser detenidos y controlados, los choferes se dieron a la fuga dejando los vehículos y la carga en abandono, entre ellas una amplia gama de vegetales, como choclos, papás, ajíes, arvejas, entre otros, además de frutas como piñas, plátanos y diversidad de cítricos. Por primera vez además detectamos flores de Jamaica, a lo cual se suma el mayor decomiso de huevos de gallina con 100 mil unidades incautada”, detalló Vera.

Por su parte, la delegada presidencial de la Provincia del Tamarugal, Camila Castillo, señaló que la acción de fiscalización se enmarca dentro del Plan de Seguridad que impulsa el Gobierno. “El contrabando es uno de los delitos priorizados en la región en la lucha contra el crimen organizado y este decomiso histórico es prueba de los esfuerzos que, desde la Delegación Presidencial Regional, Provincial, Carabineros y el SAG estamos haciendo para articularnos, poniendo todas las capacidades del Estado para dar mayor seguridad a las familias tarapaqueñas”, enfatizó

En tanto, Eduardo Justo, seremi de Agricultura, destacó que desde enero a la fecha el SAG Tarapacá en acciones conjuntas interinstitucionales ha logrado decomisar cerca de 60 toneladas de productos agropecuarios y 400 mil unidades de huevos de gallina.

“Como Gobierno y Ministerio de Agricultura, sin duda alguna estamos intensificando nuestro rol fiscalizador para velar no sólo por la salud de nuestra población, sino que también por la sanidad de nuestra agricultura y ganadería y también por la economía de nuestra pequeña agricultura familiar campesina que, en el caso de Tarapacá, se desarrolla en el desierto más árido del mundo y con gran esfuerzo. Es por ello que seguimos insistiendo en llamar a la comunidad a no comprar este tipo de productos que son internados por pasos no habilitados a nuestra región y de la cual se desconoce su procedencia”, puntualizó.