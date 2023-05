Se revelan detalles de la coronación de Carlos III

Durante la ceremonia de coronación del rey Carlos III, la cual se llevará este sábado 6 de mayo en la Abadía de Westminster, el arzobispo de Canterbury, primado de la Iglesia Anglicana, Justin Welby, hará un llamado a “todas las personas de buena voluntad en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y de los otros dominios y territorios homenajeen, en su corazón y a viva voz, a su indiscutible rey, defensor de todos”.

Durante un momento litúrgico, Welby se dirigirá a los espectadores con las siguientes palabras: “Que todos quienes lo deseen, en la Abadía y en cualquier parte, digan juntos: ‘Juro lealtad verdadera a Su Majestad, a sus herederos y sucesores según la ley. Que Dios me ayude’”.

Este acto, denominado como “Homenaje del Pueblo”, vendrá a reemplazar por primera vez el tradicional “Homenaje de los Pares”, en el que un grupo de la alta nobleza juraba lealtad en persona.

El “Homenaje del Pueblo” autorizará a que “un coro de millones de voces pueda participar por primera vez en la historia en este momento solemne y alegre”, según señaló Lambeth Palace, sede del arzobispado mediante un comunicado.

Por su parte, la secretaria de Digital, Cultura, Medios y Deportes de Reino Unido, Michelle Donelan, señaló por medio de un comunicado que “todos están invitados a unirse, en cualquier día (…) Ya sea organizando una fiesta callejera especial, viendo la ceremonia de coronación o un concierto espectacular en la televisión, o dando un paso adelante durante The Big Help Out para ayudar a las causas que les importan”.

Carlos junto a su esposa Camila, la reina consorte, llegarán a la Abadía de Westminster en procesión desde el Palacio de Buckingham, acto conocido como “La procesión del rey”, para luego regresar más tarde en un acto ceremonial denominado “La procesión de la coronación”, en la que serán acompañados por otros miembros de la familia real.

Desde el Palacio de Buckingham se informó que Carlos III será coronado en el trono de madera de roble báltico, el cual fue usado por primera vez en la ceremonia del rey Eduardo II (1307-1327), siete siglos atrás. El trono fue encargado a petición de Eduardo I en 1296 para hospedar la piedra de Scone, uno de los símbolos más relevantes de la historia insular y que el mencionado rey obtuvo en la abadía con el mismo nombre luego de la victoria ante los escoceses.

Pese al lujoso artilugio, la casa real reveló por medio de un comunicado que “en interés de la sostenibilidad, sus majestades han elegido usar sillas y tronos de la Colección Real hechos para coronaciones previas. Han sido conservados, restaurados y adaptados como se requería”.

El comunicado referencia las Sillas de Patrimonio, las que fueron fabricadas en 1953 y están constituidas por madera de haya bañada en oro; fueron construidas para la coronación de Isabel II. Junto con ellas estará los tronos de Entronización y el Homenaje, creados para la coronación de Jorge IV e Isabel en 1937.

Asimismo, se contará con un centenar de Sillas de Congregación recubiertas de terciopelo azul, las cuales tendrán su espacio en la Abadía de Westminster. Además, la casa real comunicó que luego de la celebración, estas serán subastadas y lo recaudado irá a fundaciones caritativas.