Senador Walker y rechazo a multas por no votar: “Hubo una petición del comando de Jara para que se rechazara”

El parlamentario de Demócratas dijo a Emol que “eso es un escándalo, porque si el voto es obligatorio, vota más gente. Si el voto es voluntario, los extremos lo que hacen es movilizar a su electorado, al electorado convencido, y vota menos gente, y eso es profundamente antidemocrático”.

Patricia Schüller Gamboa
El senador de Demócratas, Matías Walker, abordó el rechazo, con el oficialismo votando en bloque, del proyecto que imponía multas para quienes no votaran. Acusó de “cálculo electoral”, y cuestionó que ningún diputado oficialista apoyara la iniciativa.

“Eso es un escándalo, porque si el voto es obligatorio, vota más gente. Si el voto es voluntario, los extremos lo que hacen es movilizar a su electorado, al electorado convencido, y vota menos gente, y eso es profundamente antidemocrático”, declaró Walker a Emol.

El senador apuntó explícitamente al comando de Jeannette Jara (PC): “Acá yo creo que hubo una petición desde el comando Jeannette Jara para que se rechazara el restablecimiento del voto obligatorio”, aseguró.

El parlamentario agregó que las multas se repondrán en el debate en el Senado, y aseguró que se trata de algo que ya está acordado con el Gobierno “y esperamos que eso sea lo antes posible”.

