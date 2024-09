Sernac oficia a hostal de Santa Cruz por sus controvertidas respuestas a clientes

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a un hostal de Santa Cruz, en la Región de O’Higgins, por sus controvertidas respuestas a clientes.

Se trata del Hostal Tierra Noble, el cual, según sus pasajeros, no estarían cumpliendo con las expectativas y/o condiciones ofrecidas.

Las respuestas fueron publicadas en un sitio web de reservas, sin embargo, se han hecho virales en distintas redes sociales y medios de comunicación, consignó T13.

Algunas de sus respuestas a los comentarios fueron las siguientes:

-“Ahora reclama por todo, se nota que no le gustó el desayuno… si rasparon hasta las migas del pan”.

-“Tu comentario me hizo recordar una historia de la abeja y la mosca, la mosca puedes colocarla en el mejor y lindo lugar, pero siempre encontrará el pedazo de caca. Mientras la abeja puede estar en el pleno campo y encontrará su flor para la miel”.

-“Si el TV es chico, traiga lentes. Si UD no es feliz, es su problema, no me cargue de mala energía”.

-“Se nota que no tienes idea de colchón. Te sugiero trates de ser mejor en la vida, porque con esa manera petulante no cabes en ningún lado.”

-“Con un poco de criterio deberías quedarte callada y guardar tu opinión, porque me encantaría poder opinar de los pasajeros, pero no tengo opción”.

Ante estos comentarios, el Sernac, a través de su Dirección Regional O’Higgins, decidió oficiar a los representantes legales del hostal para que entreguen su versión sobre los hechos, y la responsabilidad que les asiste respecto de los mismos.

Además, se solicitó el número de reclamos recibidos, específicamente en relación a la problemática antes descrita, la individualización de los clientes y cualquier otro dato que le parezca relevante informar al hospedaje.

El director del Sernac, Andrés Herrera, dijo que “este caso, que pudiese parecer extraño y un poco curioso, nos permite ejemplificar en algo que ninguna empresa, sea pequeña, mediana o grande, se debe permitir hacer, y es tratar de manera irrespetuosa a sus clientes”.

Según señaló, “las personas tienen derecho a expresar las molestias o problemas que tuvieron con el servicio prestado y no por eso las empresas obtienen el derecho a contrarrestar esto con respuestas de mala forma”.

Herrera hizo hincapié en que las personas, independiente del rubro, tienen derecho a un trato digno y no discriminatorio, por lo que incluso una empresa unipersonal, como sería el caso, no puede tratar agresivamente a través de redes sociales a los clientes. En este sentido, llamó a revisar la forma en que este tipo de proveedores y otros, responden a quienes confían en ellos para adquirir un producto o servicio, consignó T13.