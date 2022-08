Siches anuncia modificaciones a las restricciones para ingresar a Carabineros en 2023

La ministra del Interior, Izkia Siches, anunció este jueves que se realizarán modificaciones a las restricciones que existen en la actualidad para que los interesados puedan ingresar a las filas de Carabineros de Chile.



En una actividad realizada en La Moneda, en conjunto con los subsecretarios del Interior, Manuel Monsalve, y de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, se dio a conocer las líneas generales de la Reforma a las Policías y se presentó a los integrantes del Consejo para la Reforma (CPR) y la Unidad Consultiva para la Reforma (UCR).



“En esta línea de cambio y adaptación de los nuevos tiempos, quiero anunciar que modificaremos las restricciones que actualmente existen para ingresar a Carabineros de Chile. Hoy personas con caries, con pie plano o que midan menos de lo requerido no pueden ser admitidos por Carabineros de Chile, tampoco lo pueden hacer personas que tengan tatuajes, aunque estos no sean visibles. Eso va a cambiar”, aseguró.



Detalló que “estos criterios de exclusión ya no se aplicarán en el proceso de admisión de escuelas de Carabineros de Chile para este 2023, mediante estos cambios podremos incrementar la aceptación de los postulantes en un proceso de selección, pero también que nuestras policías sean un espejo de lo que es una sociedad diversa y que también tiene modificaciones y no pretende ser absolutamente homogénea”.



Como ejemplo señaló que “hace algunos días veíamos en los medios de comunicación como una joven no podía acceder a la Escuela de Carabineros por solo algunos centímetros de estatura. Con los cambios que haremos y a partir del 2023, Javiera podrá ser parte y, obviamente, ser una servidora pública como corresponde”.



Siches aseveró que estos cambios buscan “fortalecer el proceso de reforma, dotándolo de transversalidad y experiencia, reconocimiento y legitimidad”.



“Nuestro país presenta desafíos muy importantes en materia de seguridad y en ello el rol de nuestras policías es imprescindible. No hay democracia sin seguridad y no hay seguridad ni estado de derecho sin policías”, culminó.