Sinéad O’Connor falleció en Londres: su muerte “no se considera sospechosa”

La cantante Sinéad O’Connor, fallecida este miércoles a los 56 años, fue encontrada “inconsciente” en un domicilio de Londres, informó este jueves la policía británica, precisando que su muerte “no se considera sospechosa”.

“La policía recibió una llamada a las 11:18 del miércoles 26 de julio para informar de una mujer inconsciente en una dirección residencial en el área SE24”, un código postal del sureste de la capital, informó Scotland Yard en un comunicado trasmitido a AFP.

“Una mujer de 56 años fue declarada muerta en el lugar (…) La muerte no se considera sospechosa”, agregó.

La familia de la cantante, mundialmente conocida por su interpretación de la canción “Nothing Compares 2 U”, anunció su fallecimiento a medios irlandeses.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinead. Su familia y amigos están devastados y piden privacidad en este momento tan difícil”, indicaron en un comunicado difundido por la radiotelevisión pública irlandesa RTE.

O’Connor alcanzó fama mundial en 1990 con la canción “Nothing Compares 2 U”, escrita por Prince. Sus dos primeros álbumes, “The Lion and the Cobra” y “I Do Not Want What I Haven’t Got” fueron grandes éxitos comerciales.