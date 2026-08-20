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Sismo de magnitud 7,2 se registró en Ayacucho, Perú

El movimiento telúrico ocurrió a las 13 horas y su epicentro se localizó a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, indicó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). SHOA descartó posibilidad de tsunami en Chile.

Patricia Schüller Gamboa
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Sismo de magnitud 7,2 se registró en Ayacucho, Perú

Un fuerte sismo de magnitud 7,2 grados de magnitud se registró la tarde de este jueves 20 en el departamento de Ayacucho, al sur de Perú, según informó el diario El Comercio de Lima.

El movimiento telúrico ocurrió a las 13 horas local y su epicentro se localizó a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, indicó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Este sismo se suma a a la ola de terremotos registrada en el mundo. Los últimos en Indonesia, donde se presentaron dos sismos de una magnitud de 7,7 y de 6,9, que dejaron más de 50 víctimas.

Previamente se habían registrado más de una decena de eventos en Latinoamérica. El último fue el terremoto de Colombia de 7,4 grados de magnitud.

SHOA descartó posibilidad de tsunami en Chie

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en Chile tras un terremoto registrado este jueves en Perú. 

 El epicentro se fijó a 167 kilómetros al noroeste de Chala, Arequipa.

A través de su cuenta de X, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó: “SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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