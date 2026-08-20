Qué hacer en Santiago: descubre los tenedores libres con más de 100 preparaciones para elegir

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres disfrutar de una experiencia gastronómica con una gran variedad de platos, los tenedores libres son una alternativa ideal.

En distintos puntos de la Región Metropolitana existen locales que ofrecen más de 100 preparaciones, permitiendo a los visitantes probar diferentes sabores y repetir sus platos favoritos.

Qué hacer en Santiago: tenedores libres con sushi, carnes y más de 150 preparaciones

Ok Panda

Dirección: Ismael Valdés Vergara 836, Santiago, Región Metropolitana.

Ok Panda es una gran alternativa para los amantes de los tenedores libres. El local cuenta con más de 150 preparaciones, incluyendo mariscos, proteínas, platos calientes, ensaladas, sushi, pizzas, ceviches, postres y mucho más.

Los visitantes pueden servirse las veces que quieran y elegir entre las distintas opciones disponibles. Además, los estudiantes que presenten su TNE o carnet estudiantil pueden acceder a una bebida gratis como beneficio especial.

Los precios del tenedor libre son de $14.900 de lunes a jueves y $15.900 de viernes a domingo, sin incluir líquidos.

Food Lays

Dirección: Artesanos 681, Recoleta, Región Metropolitana.

Otra alternativa para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren disfrutar de un tenedor libre con una gran variedad de opciones es Food Lays. El buffet ofrece más de 150 preparaciones para elegir, incluyendo parrilla, sushi, mariscos, comida china, pastas, platos calientes, carnes, ensaladas, postres y mucho más.

Los visitantes pueden disfrutar de hasta tres horas de comida ilimitada y repetir sus preparaciones favoritas durante toda su visita. Los precios para adultos son de $14.900 de lunes a jueves, $15.900 de viernes a domingo y $16.900 los días feriados y festivos.

Qué hacer en Santiago: descubre buffets con comida asiática, ramen y más de 100 platos

Buffet Imperial

Dirección: Av. Departamental 4400, Macul, Región Metropolitana.

El local cuenta con más de 100 variedades para elegir, incluyendo sushi, ceviches, carnes, platos calientes, comida china, postres y otras opciones para todos los gustos.

El buffet permite comer de forma ilimitada durante tres horas y también cuenta con distintas estaciones gastronómicas. Entre ellas se encuentra la de comida china, donde es posible encontrar preparaciones como costillar a la naranja y cantonés, arroz chaufa, asado de tira, chow mein, fansi, pollo asado a la sal y papas fritas.

Además, el recinto dispone de estacionamiento privado y zona infantil, por lo que se presenta como una alternativa para disfrutar en familia.

Ruta de la Seda

Dirección: Nueva O’Higgins 81, Maipú, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres disfrutar de una amplia variedad de platos, Ruta de la Seda es otra alternativa de tenedor libre. El local cuenta con más de 150 preparaciones para elegir, incluyendo opciones de comida asiática, postres y distintos platos para todos los gustos.

Además, el buffet permite disfrutar de ramen y dumplings ilimitados, junto a otras preparaciones que se pueden repetir durante la visita. Una de sus características es que el servicio funciona sin límite de tiempo, por lo que los visitantes pueden comer a su ritmo. Como beneficio especial, el cumpleañero puede comer gratis.