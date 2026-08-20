Luis Thayer renuncia al Frente Amplio luego de caso de niños haitianos: “He estado públicamente solo”

El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones durante el gobierno de Gabriel Boric, Luis Thayer, presentó su renuncia el pasado viernes al Frente Amplio (FA).

Su decisión la comunicó a través de un mensaje enviado a un grupo de WhatsApp, en el cual comparte con personeros de la colectividad, según consignó La Tercera.

En el texto, acusó una falta de respaldo por parte del partido, luego de la polémica y las críticas que enfrentó hace unas semanas. Lo anterior, después de revelarse la pérdida del rastro de un grupo de niños haitianos que ingresaron al país cuando se desempeñaba como jefe de Migraciones.

De acuerdo al citado medio, Thayer expresó en el mensaje que “en el último tiempo han pasado muchas cosas y otras no han pasado. Decidí replegarme de la militancia indefinidamente, y me estoy saliendo de los espacios en que participo a título partidario. Mi decisión tiene que ver con una evaluación muy personal, profunda y extensa hacia atrás, en relación a las expectativas recíprocas entre un militante y su partido”.

“Estoy enfrentando un proceso que es probablemente el más duro que me ha tocado enfrentar y he estado públicamente solo, pagando el costo de una política derivada del ejercicio de un cargo de gobierno”, planteó.

A su vez, comentó que “creo que es un piso, que en momentos críticos el partido esté y se vea estando. Se valora, pero no basta el apoyo en la intimidad, es necesaria la contención pública ante las arremetidas en contra de uno de los tuyos”.

“Ha habido silencios notorios”

“He recibido apoyos internos muy valiosos, llamados, palmadas en la espalda, respaldos de segunda fila, respuestas formales, todos solidarios y en general sinceros, y se agradecen muchísimo porque alientan y animan. También ha habido silencios notorios. Pero una defensa o un apoyo del partido que arriesgue algo, la verdad es que no he tenido, y no es que no lo haya pedido”, añadió.

En este sentido, manifestó que “cuando un grupo oficialista te denuncia al Ministerio Público y te basurea como delincuente, y es gente del PS la que te llama para ofrecer ayuda en serio, o son compañeros del PC o incluso dirigentes de la DC quienes se ofrecen para salir al frente, o es la exministra del PPD (Carolina Tohá) quien efectivamente sale a defenderte, y no los dirigentes de tu partido la verdad es que no decepciona, da escalofríos”.

“A veces creo que a este partido le falta vieja política, la que con todos sus ripios se para desde la fraternidad y el atrincheramiento con los suyos. Esta falta me inmoviliza para poder proyectarte dentro del partido”, sostuvo.

También, enfatizó que “perder, al igual que ganar, es inherente a militar, pero no se puede perder solo. Las derrotas en la militancia son colectivas como en las familias y los golpes se reciben juntos. Entiendo, pero no acepto que predomine el cálculo, por ejemplo, al no confrontar con la Contraloría porque esa semana particular hacerlo implicaba ponerse junto a la derecha. (…) No puedo aceptar que el pragmatismo supere la frontera de la lealtad”.

Finalmente, remarcó que su renuncia “no tiene que ver en lo absoluto con la directiva saliente y mucho menos con la entrante, sino con lo que entiendo está en las vísceras de esta organización”.