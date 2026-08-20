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Kast en homenaje a O’Higgins: “La historia no está hecha sólo para mirarla desde lejos, también está para aprender de ella”

El Mandatario, en su alocución en la comuna de Chillán Viejo, sostuvo que “recordar a O’Higgins es recordar a uno de los hombres que hicieron posible nuestra independencia. Es recordar al soldado de El Roble, de Rancagua, de Chacabuco y de Maipú. Al Director Supremo que condujo los primeros años de nuestra vida independiente. Al hombre cuyo nombre llevan nuestras calles, nuestras plazas, una región de Chile y tantas instituciones de la República”.

Patricia Schüller Gamboa
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Kast en homenaje a O’Higgins: “La historia no está hecha sólo para mirarla desde lejos, también está para aprender de ella”

El Presidente José Antonio Kast encabezó este jueves la ceremonia de conmemoración del 248° aniversario del natalicio del Capitán General Bernardo O’Higgins Riquelme. Esta se llevó a cabo en el Parque Monumental que lleva su nombre, en la comuna de Chillán Viejo.

La actividad reunió a autoridades nacionales, regionales, provinciales y comunales, además de representantes de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, organizaciones civiles y ciudadanía. En un homenaje destinado a relevar la figura histórica del Padre de la Patria y su legado de servicio a Chile, unidad nacional y compromiso con el bien común.

El Mandatario, en su alocución, sostuvo que “recordar a O’Higgins es recordar a uno de los hombres que hicieron posible nuestra independencia. Es recordar al soldado de El Roble, de Rancagua, de Chacabuco y de Maipú. Al Director Supremo que condujo los primeros años de nuestra vida independiente. Al hombre cuyo nombre llevan nuestras calles, nuestras plazas, una región de Chile y tantas instituciones de la República”.

A su vez, dijo que “recordar a O’Higgins exige algo más. La historia no está hecha sólo para mirarla desde lejos. También está para aprender de ella, sacar lecciones de quienes nos antecedieron y de quienes dieron lo mejor de sí para construir nuestro país”.

Los chilenos “estamos hechos para levantarnos”

El Presidente enfatizó en que “nuestra historia nos demuestra algo importante. Los chilenos no estamos hechos para resignarnos. Estamos hechos para levantarnos, para reconstruir y trabajar. Para volver a intentarlo siempre. Lo hemos visto estos días, en los rostros de esas personas de esfuerzo y de perseverancia que están en la base de la esperanza de Chile”.

“Ese es nuestro tesoro como país. Una nación no solamente se define por los momentos en que todo funciona. Se define especialmente por lo que hace cuando enfrenta la adversidad. Nuestra historia lo ha hecho una y otra vez y Chile siempre ha sido capaz de levantarse”, añadió.

También afirmó que “las verdaderas naciones, las verdaderas políticas nacionales, no pueden pensar solamente en la próxima semana, en una próxima encuesta o en el próximo titular. Tenemos que pensar en la próxima generación, en las fronteras que debemos proteger. En las instituciones que debemos fortalecer, en las obras que tenemos que construir, en el Chile que vamos a entregar a quienes vienen después de nosotros”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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