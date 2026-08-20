Abogado de Ivette Vergara renuncia a su defensa: Acusó ofensas, expresiones insultantes y amedrentamiento

El abogado Pablo Aqueveque anunció este jueves su renuncia a la defensa de Ivette Vergara, en el marco de la causa por conducción temeraria que enfrenta la animadora.

Según consignó T13, el abogado, quien representaba a Vergara ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, dio a conocer su decisión en un comunicado. Aquí, apuntó a situaciones que afectaron gravemente la relación profesional.

“Diferencias irreconciliables”

El profesional aseguró que su renuncia se debió “a la existencia de diferencias irreconciliables que hacen inviable la continuidad de mi labor profesional en dicha representación”.

Bajo ese contexto, aseguró que hubo “ofensas, expresiones insultantes y otros actos de amedrentamiento que, según sus circunstancias y contenido, podrían eventualmente revestir caracteres de amenaza”.

“Sin perjuicio de las acciones que corresponda, me reservo expresamente el derecho de ejercer las acciones legales pertinentes ante las autoridades competentes”, sostuvo. A lo anterior añadió: “Si ello resulta necesario para resguardar mi honra, integridad y el correcto ejercicio de mi profesión”.

Asimismo, mencionó que “mi decisión responde exclusivamente a razones profesionales y jurídicas”.

“Tiene por objeto poner término a una relación de representación que, bajo las actuales circunstancias, resulta incompatible con el adecuado desarrollo de la defensa”, expresó.

Cabe destacar que Vergara fue formalizada el pasado lunes por el delito de conducción temeraria. Previamente, la comunicadora fue sorprendida el domingo conduciendo a 161 km/h por la Costanera Norte, a la altura del sector de Lo Curro.

La animadora quedó apercibida y se programó una audiencia para el próximo 26 de octubre, donde se explorará una salida alternativa.