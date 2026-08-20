Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres para conocer en el sector sur de la capital

No es necesario trasladarse hasta Santiago Centro, Providencia o Ñuñoa para encontrar un buen tenedor libre. El sector sur de la capital también cuenta con buffets donde puedes disfrutar carnes, sushi, ceviches, gastronomía peruana y otras preparaciones sin preocuparte por las porciones.

Por eso, si buscas qué hacer en Santiago y quieres descubrir alternativas más cerca del sector sur, existen opciones en San Bernardo, La Florida y Puente Alto. A continuación, conoce tres restaurantes que puedes incorporar a una ruta gastronómica por estas comunas.

Qué hacer en Santiago: gastronomía peruana y parrillas en San Bernardo

La Magia del Perú

Dirección: O’Higgins 390, San Bernardo.

La Magia del Perú ofrece una propuesta especialmente atractiva para quienes disfrutan las carnes y la gastronomía peruana. El restaurante funciona como tenedor libre y permite disfrutar diferentes preparaciones sin límite de tiempo.

Además de su oferta gastronómica, el establecimiento cuenta con parque infantil y estacionamiento gratuito. De esta manera, también puede convertirse en una alternativa para organizar una salida familiar durante el fin de semana.

Actualmente, el restaurante mantiene atención durante toda la semana. Los viernes y sábados funciona hasta las 23:00 horas, mientras que el domingo cierra más temprano.

Qué hacer en Santiago: carnes, sushi y ceviches en La Florida

Vaca & Vaco

Dirección: Av. La Florida 7297, esquina Walker Martínez, La Florida.

Vaca & Vaco es una de las alternativas más variadas de esta ruta por el sector sur. Su buffet reúne carnes a la parrilla, sushi, ceviches, mariscos, pastas, ensaladas y especialidades de la gastronomía peruana.

Las carnes se preparan al momento y son uno de los principales atractivos del restaurante. Sin embargo, la variedad del buffet permite encontrar opciones para quienes prefieren pescados, cocina peruana u otras preparaciones.

El establecimiento también cuenta con estacionamientos y mantiene atención hasta las 23:00 horas de lunes a sábado.

Qué hacer en Santiago: sushi ilimitado en Puente Alto

China Imperial

Dirección: Av. Concha y Toro 2984, Puente Alto.

China Imperial ofrece una propuesta diferente a los buffets tradicionales. Su modalidad permite pedir rolls de sushi de manera ilimitada, con alternativas clásicas, nikkei y diferentes tipos de envolturas.

La carta también incorpora hand rolls, ceviches, gyozas y otras especialidades inspiradas en la cocina japonesa y nikkei. Por ello, es una alternativa especialmente atractiva para quienes prefieren el sushi por sobre las carnes y parrillas.

Además, el establecimiento acepta pagos mediante Junaeb (Pluxee), convirtiéndose en una opción a considerar entre estudiantes que buscan un tenedor libre en Puente Alto.

Una ruta de tenedores libres por el sector sur de Santiago

San Bernardo, La Florida y Puente Alto cuentan con propuestas gastronómicas que permiten salir de los circuitos más habituales de la capital. Desde parrillas y gastronomía peruana hasta sushi ilimitado, cada comuna ofrece una experiencia diferente.

Por ello, si buscas qué hacer en Santiago y vives o recorres el sector sur, estos tres tenedores libres permiten disfrutar una comida abundante sin necesidad de trasladarse hasta el centro de la ciudad.