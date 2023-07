SNA se reunió con Tohá por preocupación del sector por inseguridad y violencia en la Macrozona Sur

La Vicepresidenta Carolina Tohá sostuvo una reunión con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, y el secretario general del gremio, Juan Pablo Matte, para abordar la preocupación del sector debido al aumento de la inseguridad en sectores rurales del país y violencia en la Macrozona Sur.



Tras la cita, Walker agradeció a Tohá y sostuvo que durante el encuentro le plantearon “cuatro puntos muy concretos”. El primero de ellos tiene relación con el “nivel de violencia que vemos en la Macrozona Sur. La Araucanía es lejos la región de Chile que tiene más potencial agrícola”.



Añadió que le ofrecieron toda la colaboración “para trabajar juntos en el control y la prevención del nivel de violencia que tenemos en La Araucanía”.



“Estamos teniendo dos atentados terroristas diarios en La Araucanía, sin paz social no podemos desarrollar la agricultura”, precisó y manifestó que han podido presenciar avances “hemos tenido una muy buena comunicación con el delegado presidencial de La Araucanía”.



Además, Walker comentó que durante la reunión con Tohá abordaron el nivel de violencia en las comunas rurales en el país, que no pertenecen a la Macrozona Sur. “Estamos viendo robos con mucha violencia a los agricultores de maquinaria, insumos, equipos en general”, complementó.



En ese sentido, el presidente de la SNA afirmó que existen 263 comunas rurales que no cuentan con el nivel de protección que tienen las comunas urbanas. “Estas bandas de crimen organizado se están desplazando hacia los sectores rurales”, recalcó.



El tercer punto del encuentro fue abordar la necesidad de “formalizar, legalizar una cantidad enorme de inmigrantes que tenemos en Chile que están en forma ilegal”.



“Quedamos de trabajar en conjunto para ojalá en esta cosecha tener un empadronamiento y una política migratoria en que ordenemos la casa, nosotros no podemos caer en la informalidad laboral”, añadió Walker.



Según dijo, conversaron también acerca de los incendios. “Es una muy buena noticia las lluvias que estamos teniendo, pero esto va a provocar una gran cantidad de combustible que es altamente inflamable, por lo tanto, estamos viendo que vamos a enfrentar una temporada de incendios durísima”, señaló el representante del gremio.



De esta forma, anunció que “ofrecimos toda nuestra colaboración para elaborar este Plan Nacional de Combate y Prevención de Incendios”.