Subsecretario Vergara: “Creando multicanchas no se va a terminar la delincuencia”

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, se refirió este miércoles a la intervención barrial en el marco del Gabinete Pro Seguridad. Además, la autoridad realizó una actualización de la marcha del plan calles sin violencia y avance del crimen organizado.



En relación a la crisis de seguridad que vive en país, Vergara señaló en Radio Infinita que “por mucho tiempo en Chile se ha caído en una discusión bastante caricaturesca respecto a que la derecha solamente se obsesiona con la mano dura y que la izquierda solamente busca las causas del por qué crece la delincuencia. La realidad nos muestra que las políticas que han demostrado funcionar a nivel mundial son las que transitan por el medio”.



Respecto a la estrategia del Gobierno para combatir la delincuencia en los distintos barrios, explicó que “no es para caer en esta lógica romántica que creando multicanchas se va a terminar con la drogadicción y la delincuencia, porque eso no es así”.



“El objetivo de la lógica de seguridad en todas las políticas, particularmente con un foco barrial, es recuperar el espacio que el Estado ha perdido en los barrios”, aseguró.



Uno de los puntos más controversiales hace referencia a la idea del alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, quien propuso dividir las comunas grandes de la Región Metropolitana en unidades territoriales más pequeñas.



Sobre esto, Vergara dijo que “lo que le corresponde a los municipios no es la responsabilidad de la seguridad. Es una discusión válida, ya que uno también se tiene que preguntar si la razón por la cual el Estado es eficiente o deficiente en materias de seguridad tiene que ver con la concentración o desconcentración territorial”.



Otro tema abordado por Eduardo Vergara en la entrevista con Radio Infinita es el rol de los medios de comunicación en generar sensación de inseguridad.



En relación a esto, sostuvo que “fue una discusión muy negativa en este país, porque las autoridades dejaron de hablar de sensación de seguridad y la subestimaron, porque asumían que era algo inventado porque a un periodista se le ocurría cubrir una noticia”.



“Más allá de todos los elementos como la presencia estatal y reducir la criminalidad, uno de los objetivos del trabajo barrial es reducir la sensación de inseguridad. Cuando hay decisiones políticas transversales para avanzar en estas materias, se avanza y se logran resultados importantes”, explicó Vergara.



Al finalizar, el subsecretario de Prevención del Delito relató que sostuvo una breve conversación con el fallecido expresidente Sebastián Piñera e indicó que “esa breve conversación magnifica que quienes han estado en el Gobierno sabemos que podemos evaluar lo que se está haciendo y no necesariamente significa que hay que esperar que la ciudadanía tenga esa percepción”.



“No hay otro Gobierno que haya aprobado más leyes de seguridad, no hay presupuestos en seguridad más grande o crecimientos más altos que los que ha habido en este Gobierno”, concluyó Vergara.