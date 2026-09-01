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Sujeto que aseguró ser de la “República de Lemuria” quedó con arraigo nacional y firma mensual

El hombre fue formalizado por los delitos de ocultación de placa patente y falsificación de instrumento público. Previamente, se había negado a una fiscalización en Lampa, apuntando a una supuesta inmunidad diplomática como representante de la “República de Lemuria”.

Leonardo Medina
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Sujeto que aseguró ser de la “República de Lemuria” quedó con arraigo nacional y firma mensual

Con las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual quedó el hombre detenido este lunes en Lampa, luego de negarse a un control policial por su supuesta inmunidad diplomática como representante de la “República de Lemuria”.

El sujeto, llamado José Miguel Martínez (53 años), se identificaba como “Martín Carlos Adrián Lemurión”. Según consignó Radio Cooperativa, fue formalizado por los delitos de ocultación de placa patente y falsificación de instrumento público

Concretamente, el individuo fue sorprendido por Carabineros conduciendo con placas diplomáticas. 

Luego, se negó a ser fiscalizado, apuntando a la supuesta inmunidad diplomática que ostentaba como representante de la “República de Lemuria”. Esta última es una nación ficticia que, de acuerdo a algunas creencias, habría unido a India con Madagascar y actualmente estaría bajo el océano Índico.

A su salida del tribunal, y en declaraciones recogidas por Emol, Martínez afirmó que tiene el “derecho a la autodeterminación. Eso significa que tú puedes declarar tu propio país, hacer tus reglas y entenderte con tratados internacionales diplomáticos con los otros países”.

“Es lo que yo estaba haciendo. Hice mis documentos, hice mis patentes y me declaré autodeterminado. Incluso le mandé una carta al Presidente Gabriel Boric en su momento y me contestó que sí estaba en conocimiento”, añadió.

En la misma línea, planteó que “habría que crear una especie de país para mi para poder ejercerme. Necesitaba un país y una patente porque no puedo estar sin nada”.

Incluso, señaló que tiene las credenciales diplomáticas desde el año 2022. “Nunca me habían dicho nada respecto a no hacerlo y es un derecho constitucional el de la autodeterminación”, sostuvo.

Detuvieron en la Ruta 5 Norte a sujeto con placas “diplomáticas” y carnet de “República de Lemuria”
Source Texto: La Nación/Foto: Radio Cooperativa (Carabineros)
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