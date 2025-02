“Te gusta bromear a ti nomás…”: El tenso cruce de Pablo Herrera y “JC” Rodríguez en “Primer Plano”

El cantante Pablo Herrera fue invitado este domingo al estudio del programa de Chilevisión, “Primer Plano”, para abordar la polémica por sus dichos sobre la diputada Maite Orsini en un show.

Y durante su participación en el espacio televisivo, el artista protagonizó un tenso cruce en vivo con el animador del espacio, Julio César Rodríguez.

Todo ocurrió mientras discutían acerca de las palabras de Herrera en torno a Orsini. “Es un chiste político, Maite Orsini le da material a todo el mundo. Para mí lo importante es que lleva más de dos meses que no hace su pega en el Congreso”, dijo el cantante, según consignó La Cuarta.

Posteriormente, el conductor comentó que “es distinta esta crítica que estás haciendo a decir que ‘hay que pasarla por cloro’”, a lo que el artista reaccionó diciendo “es una broma, hu… ¿Dónde está el sentido del humor?”.

Acto seguido, el tono de la conversación fue subiendo, después de que “JC” recordara una polémica que tuvo con Herrera.

“Te gusta bromear a ti nomás, porque cuando yo te eché una broma en el matinal, hu…, me escribiste”, manifestó, mientras que Pablo señaló que “dedicaron más de media hora a mostrar que yo cantaba solo en un karaoke, así como que me estaba yendo pésimo”.

Por su parte, Rodríguez indicó “¿Quién dijo que te estaba yendo pésimo?”, y el cantante insistió en que “tú lo dijiste, Julio César, tú mismo dijiste”.

“Nadie dijo eso”, respondió el animador, y después, Herrera consultó “¿Están las imágenes en algún lugar para verlas o no?”.

En tanto, Julio César afirmó que en esa ocasión “dije que me dio pena verte cantar, porque estabas desanimado”. Por su parte, el artista le preguntó “¿Pero por qué te iba a dar pena?”, y el periodista aclaró que “porque eso proyectaba la imagen”.

“Julio César, nosotros no somos amigos, pero nos conocemos desde hace años. ¿Por qué no hay empatía? (Y decir que) ‘el Pablo tuvo que haber estado cagado de onda’ y no dejarme mal”, sostuvo el cantante.