Teillier llama a defender eventual triunfo del Apruebo “en las calles” y desata críticas

El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, llamó a “defender en las calles” un posible triunfo del Apruebo en el plebiscito de este 4 de septiembre.



“Si gana el Apruebo de manera estrecha la derecha va a tratar, seguramente, de cuestionar el resultado, va a hacer cualquier maniobra”, sostuvo en Radio Nuevo Mundo.



Las declaraciones generaron una serie de críticas desde la oposición. El expresidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, advirtió que “los resultados electorales se defienden en las mesas con apoderados, y en la justicia electoral (que ha sido siempre eficiente y ejemplar), no en la calle. Las palabras de Teillier suenan a amenaza, y demuestran poco o nada de respeto a la institucionalidad”.



Mientras que la diputada de la misma colectividad, Camila Flores, afirmó que “para nada sorprende que una vez más el Partido Comunista no esté respetando la institucionalidad” y que “para nada sorprender que Guillermo Teillier haga un llamamiento como este, ya que siempre han validado la violencia”.



En tanto, su par Diego Schalper (RN) indicó que “qué mejor impulso para que todos nos movamos en ser apoderados, en convencer a las personas y en que el Rechazo transversal gane con nitidez el domingo. Chile no está dispuesto a seguir al ritmo del PC y los extremos”.



El diputado Agustín Romero, del Partido Republicano, señaló que “la desesperación del Partido Comunista es evidente. Están viendo cómo se les está quemando el pan en la puerta del horno”.



“Ellos iniciaron este proceso constituyente haciendo un llamado a rodear la Convención para que se contemplaran dentro de su articulado los intereses que ellos querían. Pues bien, el resultado de esta Constitución es una Constitución comunista, que nos separa y que nos ha dividido como chilenos”, agregó.



Por su parte, el diputado Sergio Bobadilla, de la UDI, aseguró vía Twitter que “Teillier está llamado a quemar Chile el 4 de septiembre. ¿Boric compartirá el llamado del partido (PC), eje de su Gobierno?”.



Incluso hubo cuestionamientos desde el Partido Socialista. El senador Gastón Saavedra indicó a T13 Radio que “creo que hay que tener más mesura. El triunfo, aunque sea ajustado, es el triunfo del Apruebo”.



Saavedra señaló que “ahí entra en escena el Congreso de la nación, y particularmente el Senado, en donde tendremos que tener los acuerdos para poder promulgar una batería de proyectos de ley, si se estima, para permitir que la Constitución pueda entrar en operación”.



El parlamentario afirmó que es “innecesario que se utilicen epítetos que no ayudan al buen entendimiento y a la unidad de carácter nacional que tenemos que tener todos los que estamos en política. No podemos tratar de ampararnos, como siempre, con un pie en la calle y otro en la institucionalidad”.