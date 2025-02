“Tenemos que salvar la actividad”: La Florida abre las puertas del estadio Bicentenario

El fútbol chileno vive una crisis a nivel de estadios. Si bien la infraestructura existe gracias a la red de recintos Bicentenario a lo largo del país, las autoridades de casi todo el territorio se han mostrado reacios a facilitar los recintos, apelando a motivos de inseguridad.



Fue así como por ejemplo, durante el mes de enero la final de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile no encontró un reducto para la acción, y simplemente el Superclásico quedó en el aire y aún se ignora con certeza cuándo y dónde se jugará el partido.



Entre la Delegación Presidencial, las municipalidades y la ANFP, se han tirado la pelota unos con otros, y en medio de este cruce, desde La Florida pretenden cambiar el rumbo de las diferencias y, a través, del alcalde Daniel Reyes, el Bicentenario de avenida Enrique Olivares fue puesto en manos del fútbol chileno.



Según el jefe comunal “nosotros queremos poner el estadio a disposición, tomando los resguardos, el deporte tiene que ser una herramienta súper importante a lo que debemos tener como sociedad. Los grandes estadios del mundo conviven con las ciudades con actividades deportivas. Nuestra obligación como autoridad es generar condiciones para que el deporte se pueda desarrollar”.

¿ASÍ VAMOS A ENFRENTAR AL TREN DE ARAGUA?



Sobre lo mismo, y apuntando a la infraestructura que existe hoy a lo largo del país, Reyes puntualiza que “si el Estado de Chile, hace 15 años, a través de la red de estadios Bicentenario, decidió hacer una inversión tan alta en varias comunas de Chile… ¿Qué sentido tiene que no ocupemos los recintos? Mira, si el día de mañana, tenemos que enfrentarnos al crimen organizado y no somos capaces de organizar un partido para 5 mil o 10 mil personas… chuta, ¿cómo lo vamos hacer? Por eso una vez que asumimos recibimos la final del fútbol femenino entre Colo Colo y la U. Llegaron 10 mil personas, con hinchadas de ambos equipos, y la verdad es que no pasó absolutamente nada”.



Ante la actitud que han tomado autoridades de otros rincones del país, en su negativa de facilitar los estadios para el desarrollo del fútbol, el alcalde floridano asegura que “si fuimos elegidos como autoridades fue para tomar decisiones, nosotros tenemos el deber de organizarnos con la Delegación, que es la que autoriza, pero ojalá con parámetros objetivos, porque muchas veces estas decisiones responden a caprichos de autoridades, creo yo que debemos transmitir ciertas señales. Todos tenemos que hacer un esfuerzo, un trabajo en equipo, la ANFP, la Delegación, la municipalidad, los organizadores, entre todos tenemos que salvar el fútbol. La reflexión más importante es si como Estado de Chile tenemos que enfrentarnos al Tren de Aragua, al crimen organizado… ¿Cómo no vamos a poder organizar un partido de fútbol? Que Dios nos pille confesados”.



PRIORIDAD PARA AUDAX



Finalmente sobre lo que ocurrirá este 2025 con el estadio de La Florida, Reyes contó en Radio La Metro que se seguirán repitiendo eventos como los ya organizados este verano como lo fueron los partidos de UC-Everton y Deportes Recoleta-Universidad de Chile.



“Audax tiene la localía asegurada y tiene preferencia ante cualquier otro club. Universidad Católica, Recoleta y Santiago Morning ya tomaron contacto con nosotros. Obviamente no nos podemos llevar toda la carga, pero si estamos dispuestos. Es más, ahora también jugará la selección femenina, y así ir avanzando sin problemas, queremos que el estadio sea un referente, todo coordinado con la comunidad y los vecinos”, cerró.