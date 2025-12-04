The New York Times demanda al Pentágono por nuevas restricciones a la prensa

El diario The New York Times demandó este jueves al Departamento de Defensa de EEUU, tras las últimas restricciones impuestas al trabajo de los medios de comunicación -incluido la revocación de credenciales-, lo que contravendría la Primera Enmienda de la Constitución que protege la libertad de prensa.

La demanda, que fue presentada durante esta jornada, remarca que las restricciones del Pentágono a la labor de los medios “es exactamente el tipo de esquema restrictivo” contra la libertad de expresión y prensa que, en su día, el Tribunal Supremo y el de Apelaciones de Washington ya reconocieron que atenta contra la Primera Enmienda.

The New York Times denuncia que con estas medidas el Pentágono “cierra sus puertas” a los medios de comunicación y a la ciudadanía que pretende investigar e informar sobre las acciones de este departamento. Por lo mismo, solicitan que no apliquen dichas restricciones, que ya entraron en vigor en octubre.

La nueva política del Pentágono exige a los periodistas firmar un formulario de 21 páginas que establece estrictos límites a su trabajo, a las fuentes y a otros materiales informativos, e incluso plantea la posibilidad de sanciones, incluida la retirada de acreditaciones, por solicitar información sensible.

Desde que se conocieron estas normas varios medios se han negado a aceptarlas, incluyendo cadenas como NBC, ABC, CNN, o Fox News, desde donde el ahora secretario de Defensa, Pete Hegseth, ejerció como colaborador hasta que fue llamado por Donald Trump para formar parte de su Administración.

Hegseth accedió al cargo en enero tras un duro proceso de confirmación en el Senado, en el que tuvo que hacer frente a las acusaciones sobre su pasado, marcado por el consumo excesivo de alcohol y una agresión sexual, que él negó.

Su primera medida al llegar fue intentar despedir a un veterano periodista del Pentágono de NBC que formó parte de la cobertura de su proceso de confirmación. Posteriormente, varios medios vieron cómo eran despojados de sus espacios de trabajo en la sede del departamento y entregados a otros conservadores.

Desde el Pentágono argumentan que estas nuevas restricciones tienen como objetivo prevenir filtraciones que perjudiquen la seguridad nacional y de las acciones del departamento.