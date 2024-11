Tiene 91 años y quedó grave: Buscan a cuatro delincuentes por encerrona a padre de presidente de la CPC

Cuatro sujetos son los autores de la brutal encerrona al padre de Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), cometida la noche de este martes en la comuna de Vitacura. El afectado tiene 91 años y quedó con heridas de gravedad tras ser golpeado en la cabeza.



De acuerdo a los primeros antecedentes policiales, el violento asalto ocurrió en calle Pedro Canisio con Avenida Kennedy, donde Juan Eduardo Mewes se movilizaba como acompañante junto a su nieto, es decir, el hijo del presidente de la CPC, principal gremio empresarial del país.



La capitán Nattia González detalló que “iba conduciendo una persona junto a su abuelo, fueron abordados por cuatro sujetos, los cuales bajaron de un vehículo de color gris, fueron interceptados mediante la modalidad de encerrona”.



La oficial añadió que “de manera violenta los bajan, intimidándolos en primera instancia para luego golpear al adulto mayor, lesionándolo en la cabeza, en la zona frontal, manteniendo en este momento lesiones de carácter grave”.



“Se le prestaron las primeras diligencias de forma inmediata y fue trasladado a la Clínica Alemana, asistido primero por su nieto y luego las personas que circulaban en el lugar y personal de emergencia médica”, agregó la capitán.



Finalmente, dijo que se trató de un hecho delictual circunstancial no planificado contra la familia. Juan Eduardo Mewes se mantiene con lesiones de gravedad por golpes en la cabeza con la empuñadura de un arma. Hasta la clínica se han trasladado familiares de la víctima, preocupados por su situación de salud.



Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Occidente, el caso quedó a cargo del OS9 de Carabineros, que está realizando las primeras indagatorias. El vehículo robado no cuenta con GPS y lo último que se supo fue que los delincuentes escaparon por la Costanera Norte.