Tiktoker uruguayo se viralizó luego de conocer el tostador de pan chileno: “Mi vida cambió completamente”

A través de sus redes sociales, el tiktoker uruguayo “El chicho”compartió su sorpresa al conocer un utensilio básico de la gastronomía nacional, presente en cualquier cocina del país: el tostador de pan chileno.

Este simple pero importante artefacto, que ya es parte de la idiosincrasia nacional y que comúnmente es utilizado para elaborar pan tostado y arroz, fue catalogado por el creador de contenido como “el mejor invento de Chile”.

“Cuando me vine a vivir a Chile me encontré que en la cocina estaba esto. Yo, por supuesto, no sabía para lo que era”, comenzó explicando el uruguayo.

Ante la curiosidad de la funcionalidad del aparato, el tiktotker decidió preguntar cuál era su funcionalidad: “Le dije ‘¿para qué es este aparatito cuadradito que tienes ahí en la cocina?’”.

“Es para tostar pan”, le respondieron.

“Después de que lo empecé a usar mi vida cambió completamente. Amigos, esto es increíble. Este invento es chileno y es un tostador de pan muy sencillo, muy práctico, porque funciona muy bien. Yo realmente estaba como que estos chilenos viven en el 2050”, comentó mediante el video publicado en la plataforma.

El video rápidamente se viralizó y provocó que los usuarios nacionales celebraran la existencia del artilugio. “Si no tienes tostador de pan, no eres chileno. Se usa hasta que quede un alambre”, “es sagrado el tostador de pan en las casas chilenas” y “el tostador chileno es el mejor invento del mundo mundial”, fueron tan solo algunos de los comentarios que dejó la publicación.