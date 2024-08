Tim Walz aceptó la nominación demócrata para ser candidato a vicepresidente junto a Kamala Harris

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, aceptó este miércoles la nominación del Partido Demócrata para ser candidato a vicepresidente junto a Kamala Harris en las próximas elecciones presidenciales del 5 de noviembre en Estados Unidos.

Frente a una ovación del público en Chicago, donde se celebra la Convención Nacional Demócrata, Walz sostuvo que “es el honor de mi vida aceptar su nominación para vicepresidente de los Estados Unidos”.

En la instancia, Walz agradeció a Harris por la confianza depositada en él y mostró su gratitud con el presidente Joe Biden por “cuatro años de liderazgo fuerte e histórico”.

“Todos estamos aquí esta noche por una razón hermosa y sencilla: amamos este país”, complementó el candidato demócrata, quien se describió como “una persona real que puede conseguir una diferencia real”.

Haciendo gala de su experiencia como entrenador de fútbol americano, Walz aseguró que “es el último tiempo y estamos un gol por debajo, pero estamos atacando y tenemos la pelota (…) Kamala Harris está preparada. Nuestro trabajo ahora, para todos los que nos ven, es meterse en las trincheras y hacer el bloqueo y la defensa pulgada por pulgada, con cada yarda, con cada llamada, con cada llamada a la puerta, cada donación de cinco dólares”.

Asimismo, el nominado a la vicepresidencia defendió regulaciones a la tendencia de armas y recordó que es cazador, y mucho mejor que varios de los congresistas republicanos con los que trabajó durante más de una década como legislador en Washington.

I haven’t given a lot of big speeches, but I have given plenty of pep talks.



We’ve only got 76 days to go. And we’re gonna leave it all on the field. pic.twitter.com/dkoWJu0OCd