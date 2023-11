Timonel de la DC hablará con Eduardo Frei tras anunciar que votará “A favor”

El anuncio del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle que votará “A favor” de la propuesta constitucional generó reacciones en su partido, la Democracia Cristiana, y el timonel de la colectividad, Alberto Undurraga, reiteró la inclinación por la opción “En contra”, “porque es lo mejor para Chile”.



Según dijo, hablará con Frei con el objetivo de dialogar en torno al contenido de su declaración y la posición de la Democracia Cristiana.



“Para nosotros, los aspectos negativos del texto reconocidas por el expresidente Frei en su declaración, fueron motivo suficiente para estar ‘En contra’: Un texto que tiene retrocesos respecto de nuestra legislación vigente; que no fue producto de acuerdos amplios, impuesto por una mayoría circunstancial; y que pone en riesgo los derechos conquistados por las mujeres de nuestro país”, señaló Undurraga.



“Nosotros, que estamos por la opción ‘En contra’, sostenemos que este proceso constitucional se acaba el 17 de diciembre, y no habrá un tercer proceso con nueva Convención o nuevo Consejo, lo que es compartido por la mayoría del país”, agregó.



Por su parte, el senador y vicepresidente del Senado, Francisco Huenchumilla, dijo que “respeto el estatus que tiene una persona que ha ejercido el cargo de Jefe de Estado, el tiene mayor libertad que un militante común y corriente para tener una decisión respecto de un proceso político como la dictación de una nueva Constitución”.



Sin embargo, aseguró que “no comparto el punto de vista del expresidente Frei, este proceso adoleció del mismo mal del primer proceso, que una mayoría circunstancial impuso su posición”.



A su juicio, el proyecto que se definirá el próximo 17 de diciembre, “no logra resolver el problema y no concuerdo con que se termina con las incertezas jurídicas”.