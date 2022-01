Timonel de RN: “No somos partidarios de sumar otro partido a Chile Vamos”

Las directivas de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), Evópoli y el Partido Regionalista Independiente (PRI) se reunirán la noche de este lunes para trazar lineamientos del futuro de Chile Vamos frente al gobierno del Presidente electo Gabriel Boric.



Así lo confirmó el presidente de RN, Francisco Chahuán, después de una reunión de comité político en La Moneda. “Lo importante es como somos capaces de tener una coalición ejecutiva de la coalición Chile Vamos, de generar vocerías alternas de cada uno de los cuatro partidos”, remarcó.



Además, Chahuán descartó incorporar a otro partido a la coalición: “Lo que es claro, es que Chile Vamos se queda con los cuatro partidos que somos actualmente”.



“Y, por el momento, no somos partidarios de sumar a ningún otro partido. Y eso quiero dejarlo muy en claro, porque nuestra coalición tiene anclaje en el centro. Y esa decisión y perspectiva de cómo crece nuestra coalición es hacia el centro. Y en ese contexto, esperamos tener la fuerza y las convicción para convocar amplia mayoría”, añadió el parlamentario, dejando entrever su rechazo a una eventual incorporación del Partido Republicano.



El congresista aseguró que “esta oposición tiene que ser firme, pero justa. Eso quiere decir, tomar todos los acuerdos necesarios en la medida que esas transformaciones que el país necesita, se hagan de manera seria y responsable”.



En esa línea, remarcó que buscarán “ser una versión 2.0 de la coalición, que involucre la necesidad de abordar desde temas logísticos hasta temas relacionados con vocerías que permitan generar liderazgos alternativos con los distintos partidos, pensando en lo que viene por delante”.



En tercer lugar, añadió que apuntarán a “la generación de liderazgos femeninos y jóvenes, sub 30, que también son desafíos importantes de nuestra coalición”.



Frente a la posibilidad de sostener conversaciones con el Partido de la Gente (PDG), el senador por Valparaíso explicó que “estamos disponibles para llegar a un acuerdo lo más amplio posible, que nos permita garantizar una buena conducción de la Cámara de Diputados por los próximos cuatro años”, afirmando que “hemos delegado precisamente en los diputados tener esas conversaciones.



VICEPRESIDENCIA DE LA CONVENCIÓN



Por otro lado, Chahuán lamentó la falta de acuerdo de los convencionales de Vamos por Chile para escoger a quien representará al sector en la vicepresidencia adjunta de la Convención Constitucional.



“Quiero pedirle a nuestros socios de coalición que impere la capacidad de racionalizar, de unidad, que nuestro sector político espera. No es posible que no haya posibilidad que los convencionales de la UDI, Evópoli y RN no puedan ponerse de acuerdo para tener una vicepresidencia que nos represente”, indicó.



El timonel de RN informó que “hemos tenido reuniones telemáticas con los convencionales, buscando y facilitando las condiciones del diálogo y la unidad, y que no demos un triste espectáculo como sector no teniendo un vicepresidente que nos represente en la Convención Constitucional”.



Asimismo, el senador ratificó su apoyo a la carta de Cristián Monckeberg: “Es un buen nombre, que está apoyando esta directiva, que está apoyando nuestro partido. No solo es un expresidente de nuestro partido, sino que tiene el apoyo de cinco convencionales exmiembros de la Nueva Mayoría. Y eso es un signo político importante”.



“Cuando vamos a enfrentar un proceso de armonización de normas, de votación de las mismas a partir de esta semana, es muy importante que haya apertura a generar acuerdos lo más amplios posibles. Y Cristián Monckeberg garantiza precisamente aquello”, complementó.



“Espero que podamos generar un acuerdo que nos permita decirle a los chilenos que la coalición tiene capacidad de ponerse de acuerdo. Desde que asumimos como directiva, no ha habido ningún conflicto público como directiva de nuestra coalición, porque hemos sido capaces de resolver todas nuestras diferencias y trabajar mancomunadamente. Espero que ese mismo ánimo que tienen las directivas de los partidos, se extienda a los convencionales que nos representan en la Convención Constitucional”, sentenció.