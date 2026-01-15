“Todavía tengo miedo”: Amparo Noguera da su primera declaración tras millonaria estafa

La actriz Amparo Noguera realizó su primera declaración pública luego de ser víctima de una millonaria estafa, perpetrada por una banda que se hacía pasar por policías y ejecutivos bancarios.

Según informó Canal 13, la intérprete prestó declaración ante personal policial en el marco de la investigación, instancia en la que sostuvo que “todo lo anterior lo hice confiando que era la única manera de resguardar todo mi patrimonio”.

En ese contexto, Noguera explicó que creyó estar siguiendo un protocolo oficial: “Yo entendí que la única forma de hacer que esto se solucionara era cooperando y siguiendo las instrucciones del protocolo que ellos, haciéndome creer que eran policías, me indicaban”.

De acuerdo con su testimonio, los falsos funcionarios la mantuvieron bajo contacto telefónico permanente durante una semana.

“La persona que estaba detrás de estas era el supuesto ‘Andrés Rivas’. Con él mantuve una conversación por una semana con llamadas que sobrepasaban las 20 horas al día, a donde quiera que yo iba, debía llevar este celular para que él supiera qué estaba haciendo”, relató.

No obstante, la actriz reconoció dificultades para reconstruir con precisión los hechos, señalando que “el shock me impide distinguir con claridad qué pasó cada día de esta pesadilla”.

En la misma línea, manifestó temor por el uso de información privada obtenida por los estafadores: “durante estos días esto sujetos escucharon conversaciones con mi familia, mis amigos, a qué lugares iba”, agregando que “tengo todavía miedo de que puedan utilizar esto en mi contra o de mis cercanos”.

La advertencia

Amparo Noguera relató que los delincuentes incluso involucraron a su padre, Héctor Noguera, asegurándole que él también estaba en peligro. “Con esta información yo empecé a perder el control, frente a lo cual me señalaron que fuera a su casa y que ellos le podrían explicar el asunto por teléfono”, recordó.

En ese lugar, Claudia Berger, pareja de Héctor Noguera, encendió las primeras alertas. “Me apersoné en el domicilio de mi padre y le comenté a su pareja lo que estaba sucediendo. Luego de escucharme a mí y a ‘Andrés’, ella me advirtió que creía que era una estafa”.

Finalmente, la actriz relató el momento en que tomó conciencia del engaño: “Sin poder creerlo, confiada en que no había sido engañada, en ese momento insistí que necesitaba recuperar mis cosas hoy mismo”.

“Para ello me enviaron una dirección de Google Maps, correspondiente al cuartel donde debía retirar mis pertenencias. Fue recién al percatarme que la dirección correspondía a un cuartel ubicado en La Calera, a más de 5 horas de Santiago, que entendí que había sido engañada”, concluyó.