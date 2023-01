Tohá acusa que oposición no ha retomado mesa de seguridad: “Se dice una cosa y después, en la práctica… están en desacuerdo”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al fallido retorno de conversaciones por un Acuerdo de Seguridad, mesa que lleva adelante el Ejecutivo y que sufrió bajas de la oposición cuando se decretaron los indultos presidenciales.

Este jueves distintos liderazgos de Chile Vamos mostraron su disposición a retomar los diálogos. Sin embargo, aquello llegó a nada durante el día, según acusó Tohá en conversación con T13 Radio esta mañana.

“Se dice una cosa y después, en la práctica, sus parlamentarios están en desacuerdo (…) yo realmente espero que cuando se declare que hay voluntad, y a mí me lo han declarado los máximos dirigentes de la oposición, eso se traduzca en actos y nos sentemos a continuar este trabajo y concluirlo, porque está casi listo”, señaló.

En la misma línea, añadió que si bien los indultos causaron gran revuelo “yo no veo el sentido de hacer esta demora por más tiempo (…) nos pusimos en compás de espera en el Ejecutivo, porque había cierta sensibilidad, ‘bueno, ok, suspender esto por unos días’, pero no tiene explicación ante las chilenas y chilenos que se suspenda indefinidamente”.

La titular de Interior sostuvo que “como Ejecutivo nosotros tenemos una gran certeza de lo que se avanzó, y nos vamos a comprometer en esas tareas, y si la oposición no quiere estar en ese compromiso, bueno, será con las fuerzas que estén y con las instituciones que estén”.

Reconoció que con la Asociación Chilena de Municipalidades y la Asociación de Gobernadores, donde también hay liderazgos de derecha, “se construyó una agenda muy sustantiva también (…) era una agenda que no requieren proyectos de ley”.

La solución a la seguridad “no está en los aplausos fáciles que se consiguen diciendo mentiras” dijo este jueves la secretaria de Estado mientras asistía a una sesión del Congreso por la prórroga del Estado de Excepción. Habría sido esa frase la que levantó molestia en la oposición y que provocó tensiones cuando se pensaba se iban a retomar los diálogos.

“Yo lamenté que se sintieran ofendidas algunas personas y ciertamente no es la idea ofender a nadie, pero creo que tenemos que hacernos cargo de que discutimos los temas de seguridad de una manera inapropiada, porque hay tanta sensibilidad en este tema que con el ánimo de empatizar, con el ánimo de dar una respuesta, de parecer tener una receta, se dicen cosas en el debate que todos sabemos que no son efectivas”, apuntó.

Y añadió que “se levantan interpretaciones de lo que sucede o de las soluciones a los problemas que no son efectivas y el problema de eso es que cuando un sistema político discute un tema relevante de una manera que no es sustantiva, que no va a las soluciones de fondo, distrae mucha energía de esas verdaderas soluciones y genera falsas expectativas en la población”.

CONSEJO DE GABINETE

Se espera que durante este viernes el equipo de la administración del Presidente Gabriel Boric se reúna. En ese sentido, la secretaria de Estado aseguró que “uno tiene en los consejos de gabinete una agenda de trabajo y eso es lo que va a concentrar la energía esta jornada. El tema más importante es que vamos a hablar del plan de emergencia habitacional”.

“Vamos a hablar de la contribución que cada Ministerio debe hacer para aportar con la disposición de terrenos que permitan ir resolviendo las urgencias de viviendas. Esto es bastante importante porque hace muchos años se viene diciendo que hay muchos terrenos disponibles en el Estado, que no están siendo utilizados y que podrían ayudar digamos a este esfuerzo de construir viviendas y sobre todo de ir en respuesta a las familias que están en campamentos”, sumó.

Sin embargo, también fue consultada sobre un posible cambio de gabinete, a propósito de los dichos de la timonel del PS, Paulina Vodanovic, quien señaló que “me parece que hay cambios urgentes, necesarios a implementar a partir de marzo”.

Tohá reconoció que “es bien incómodo para los ministros cuando nos plantean estas preguntas, porque las decisiones en esta materia las toma el Presidente, no los gabinetes, no se deliberan en los espacios de trabajo habituales, no corresponde que entre colegas estemos haciendo ese tipo de evaluaciones y es poco lo que podemos aportar en esa discusión. Es más bien una pregunta para el Presidente y sólo para él”.

“Lo que yo tomaría como algo importante, es que cuando hay esos ruidos, hay que tomarlos en serio, más allá de las decisiones de gabinete, porque como decía, (son decisiones) netamente presidenciales, porque creo que es muy importante afiatar en esta etapa el periodo que viene; aquilatar lo que ha pasado este año y lo que se ha avanzado este año (en la agenda legislativo), que no es nada menor”, finalizó.