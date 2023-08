Tohá amenazó con veto presidencial por ley de usurpaciones

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó este viernes el proyecto de ley que busca regular los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, abriendo por primera vez la opción de presentar un veto presidencial a la iniciativa y aseguró que como Gobierno “no firmarán una ley que permite la autotutela”.



“La persona tiene derecho a exigirle al Estado que la proteja, pero no tiene derecho a emplear directamente la violencia para reivindicar las cosas que le robaron o los bienes que le usurparon, porque eso nos lleva a un estado salvaje, nos lleva a un estado en que cada uno con mano propia se defiende”, advirtió.



La secretaria de Estado sostuvo que como Ejecutivo harán “todo lo que nos permite la Constitución para impedir estas otras normas que son inaceptables. Lo primero es tratar de que no se aprueben en la votación, después están las posibilidades del Tribunal Constitucional y las posibilidades de veto. Hay muchas herramientas que tenemos”.



“Lo que yo puedo afirmar es que nuestro Gobierno no va a firmar una ley que permita la autotutela, eso no va a pasar”, remarcó Tohá.



Los dichos de la ministra del Interior marcan distancia con lo que manifiestan los parlamentarios que apoyan dicho proyecto, entre ellos el diputado Andrés Jouannet (Amarillos por Chile) quien este viernes defendió el proyecto y aseguró que con ella los enfrentamientos no serán entre civiles, sino entre “civiles y delincuentes, porque quien usurpa o se toman algo que no es propio van a ser delincuentes”.



La iniciativa, que combina la legítima defensa con la flagrancia permanente, ha sido fuertemente criticada por el oficialismo, que acusa que con esto se permitiría la autotutela, es decir, las personas dueñas o que se sientan dueñas de un predio tomado puedan por la fuerza y en forma armada tratar de recuperarlo.