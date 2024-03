Tohá confirma que frase “Más Narbona, menos Craig” de Boric aludía a familia Luksic

La ministra del Interior, Carolina Tohá, puso fin al misterio sobre la frase del Presidente Gabriel Boric hacia el empresariado: “Más Narbona, menos Craig”.



En conversación con Radio Duna, Tohá confirmó que el dicho alude a la familia Luksic. La entrevista abordó las relaciones entre el Gobierno y el sector empresarial del país.



“Tenemos que encontrar una manera de discutir que sea constructiva y que llegue a puerto (…). Yo creo que la declaración del Presidente iba en esa dirección, es decir, más estilo constructivo y menos de parálisis o descalificación”, sostuvo.



La ministra precisó que “en la frase del Presidente, Narbona (Fontbona) es constructivo, esa es la imagen que hay detrás. O sea, que busquemos una manera más parecida a eso para salir adelante de nuestras discusiones. Y salir adelante de nuestras discusiones no quiere decir no tenerlas”.



“No quiere decir dejar de estar apasionado con tus ideas, pero dejar de estar apasionado con destruir al otro. Eso sí que hay que superar”, precisó, junto con descartar que Luksic Craig haya sido “destructivo” en su crítica al Gobierno.



Tohá aclaró que el Presidente “trataba de decir más de este estilo menos de este otro estilo, no lo calificó como destructivo”.



El fin del misterio sobre la enigmática frase llegó al final de la entrevista, cuando Tohá fue consultada directamente si la alocución se refería a las dos ramas de la familia Luksic, es decir, a Andrónico Luksic Craig y a una alusión equivocada del segundo apellido de su hermano, Jean-Paul Luksic Fontbona.



Frente a esto, la ministra del Interior dijo escuetamente: “Sí”. Y luego agregó: “Me tengo que ir”, sin hacer mayores referencias al asunto.