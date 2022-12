Tohá respondió a Cariola por acuerdo constituyente: “Todos tuvieron que ceder un poco”

Una serie de reparos presentó la diputada Karol Cariola (PC), al Acuerdo por Chile que su colectividad firmó para continuar con el proceso constituyente mediante un Consejo Consitucional y una Comisión Experta.



Durante el seminario “Nuevo escenario constituyente y proyecciones 2023″, Cariola lamentó que “este es un proceso que quedó completamente tutelado, a propósito de lo que va a significar la discusión posterior en relación a cómo se van a tomar las decisiones”.



“No es un acuerdo perfecto, es absolutamente imperfecto (…). A mí no me da para salir a celebrar y decir que estamos en la panacea de lo (que) uno esperaría de un proceso constituyente”, añadió.



Cariola acusó que “teníamos una posición de fuerza desde la movilización social que nos permitía incentivar un proceso constituyente mucho más profundo, democrático y participativo (…) Yo no estoy feliz porque tenemos un acuerdo en las condiciones que tenemos”. De todas formas, reconoció que “quizás abusamos un poco de la mayoría que teníamos dentro de la Convención Constitucional”.



Consultada al respecto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que “cuando hay un acuerdo entre distintos sectores, es totalmente normal y esperable que nadie quede completamente contento, porque todos tuvieron que ceder un poco”.



“Esa es la característica de los acuerdos, que haya un ceder y no obtener un 100%. Y ciertamente, como todos los temas, este tema puede ser objeto de opiniones y críticas”, agregó.



Tohá afirmó que desde el Gobierno “consideramos que el esfuerzo que se ha hecho está dentro de un sistema democrático. Y que además tiene un propósito, que es profundizar nuestra democracia. Por más imperfecto que sea y que no sea el 100% de nuestros deseos, es un camino para una mejor democracia”.



Finalmente, la ministra se mostró optimista con que el oficialismo respalde el acuerdo: “Uno espera que cuando haya un acuerdo que se logre un alineamiento, ojalá de todas las fuerzas”.