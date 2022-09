Tohá y proceso constitucional: “Hoy el Gobierno está en un rol de acompañamiento”

“Hoy el Gobierno está en un rol de acompañamiento, esta no es una mesa ni que convoca el Gobierno, ni que le pone la agenda, esta es una mesa que está convocada por la presidencia de las dos cámaras”.



En entrevista con el matinal “Mucho Gusto” de Mega, la titular del Interior, Carolina Tohá, se refirió a las reuniones que se han llevado a cabo en el marco del proceso constituyente, a la bajada de Chile Vamos y su petición de que el Gobierno no esté en la mesa.



Añadió que si bien “el Gobierno ha estado presente en las reuniones, pero han llevado las conversaciones y las negociaciones los partidos políticos, pero han ido avanzando de manera bastante positiva”.



Respecto al desconocimiento de Chile Vamos del acuerdo del lunes, la titular del Interior dijo que hay dos opciones, meterse “en la polémica y hacer dinamita el proceso de confianza o ayudar a descomprimir y yo estoy aquí para descomprimir”.



Tohá indicó que “hay tensiones, como en toda negociación, al interior de cada sector (…) obviamente que hay grupos que no quieren (acuerdo) y grupos que están empujando, los grupos que no quieren ocupan distintas maneras de generar obstáculos para esto y creo que hay muchas personas que están empujando que esto pase, al interior también de los partidos de oposición. Desde esta ministra estamos en el grupo que estamos empujando para que esto pase”.



Requerida sobre cómo debiera ser el nuevo proceso constituyente, la ministra del Interior, expresó que “debiera ser como la gente eligió que fuera, con un órgano electo”, acotando que “respetaría” el mandato del primer plebiscito.