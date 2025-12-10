Home Nacional "torres del paine: por frente de mal tiempo conaf posterga reapert..."

Torres del Paine: Por frente de mal tiempo Conaf posterga reapertura del circuito de la tragedia

Así lo dio a conocer este miércoles la Corporación Nacional Forestal Magallanes, argumentando que la anunciada reapertura de esta martes 9 de diciembre se postergó, debido a la alerta de un frente de mal tiempo en la zona para los próximos días.

Patricia Schüller Gamboa
Ante los pronósticos de condiciones climáticas adversas se postergará la reapertura del circuito Macizo Paine, conocido como “Circuito O”, del Parque Nacional Torres del Paine.

Si bien el anuncio de reapertura contempla una serie de medidas operativas en materia de seguridad y cobertura de personal guardaparques en distintos sectores del circuito de montaña, como también el refuerzo de seguridad con Carabineros y la concesionaria, se decidió aplazarla hasta que las condiciones climáticas sean favorables y no se conviertan en un factor de riesgo para los y las visitantes.

Conaf informará a través de sus canales oficiales la materialización de esta reapertura.

11
