Tras manifestaciones en España: Pedro Sánchez pide excluir a Israel de competiciones deportivas  

Tras las protestas propalestinas de este domingo en Madrid, el presidente de España, Pedro Sánchez, se pronunció este lunes y pidió excluir a Israel de todas las competiciones deportivas a nivel internacional.

Debido a dichas protestas, se tuvo que suspender la última etapa de la tradicional Vuelta a España, producto de los enfrentamientos entre la Policía y quienes se manifestaban contra la participación del equipo Israel Premier Tech, financiado por un empresario cercano al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

De acuerdo al gobierno español, dos personas fueron detenidas por los incidentes y 22 policías resultaron heridos.

Bajo este contexto, durante la reunión de la comisión interparlamentaria en el Congreso, ante los diputados, senadores y europarlamentarios socialistas, Sánchez abordó el tema y aseguró que rechaza siempre la violencia, pero insiste en que siente “una profunda admiración y respeto” por la sociedad civil española “que se moviliza contra la injusticia” y defiende su idea “de forma pacífica”.

Acto seguido, cuestionó que no se expulse a Israel de las competiciones deportivas, como en su momento se hizo con Rusia.

“Nuestra posición es clara y rotunda, hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más”, comentó el mandatario.

Además, planteó que “las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales (…). ¿Por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania, y no se expulsa a Israel tras la invasión de Gaza?”.