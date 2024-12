Trump advierte a Hamás: “Si los rehenes no son liberados antes del 20 de enero lo pagarán caro”

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió al Movimiento de Resistencia Islámica Hamás de que si no libera a los rehenes retenidos en la Franja de Gaza antes de su investidura el próximo 20 de enero lo pagarán caro.



“Si los rehenes no son liberados antes del 20 de enero de 2025, fecha en la que asumiré con orgullo el cargo de presidente de Estados Unidos, lo pagarán caro en Oriente Próximo y aquellos responsables que perpetraron estas atrocidades contra la humanidad”, remarcó en un mensaje en la red social Truth Social.



Trump criticó que “todo sean palabras” y no haya “nada de acción” para liberar a los rehenes retenidos de forma “tan violenta, inhumana y contra la voluntad de todo el mundo”. “Aquellos responsables lo pagarán con una dureza nunca vista en la larga historia de Estados Unidos”, indicó.



Hamás señaló que más de una treintena de los casi 250 rehenes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023 han fallecido por los ataques ejecutados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que al día siguiente de la ofensiva iniciaron una cruenta campaña militar en el enclave palestino.



En tanto, el Ejército de Israel confirmó este lunes que el capitán Omer Maxim Neutra, de origen estadounidense y que figuraba en la lista de secuestrados durante los ataques de Hamás del 7 de octubre, realmente murió durante el asalto y el grupo islamista se llevó a la Franja de Gaza su cuerpo sin vida.



Se estima que en torno a un centenar de personas siguen aún secuestradas bajo custodia de Hamás y escondidas en túneles bajo tierra en Gaza, aunque las autoridades israelíes no se aventuran a detallar si podrían estar vivos o muertos. En esta situación, las familias de los rehenes siguen presionando al gobierno para que alcance un acuerdo en Gaza que incluya la liberación de los rehenes.