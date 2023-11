UDI anunció sitio web para denunciar “fake news” de campaña “En Contra”

La UDI anunció la creación de un sitio web para denunciar “fake news” y “desmentir” información respecto a la campaña del “En Contra”, ad portas del plebiscito del 17 de diciembre.



Este lunes dieron a conocer el portal www.nolescreemos.cl, que ya se encuentra habilitado y que funcionará para que los ciudadanos puedan corroborar la veracidad de la información que circula de forma digital sobre la campaña.



La secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, manifestó que se encuentran “muy preocupados por la campaña engañosa, mentirosa, falsa que estamos viendo por parte del ‘En contra’, lamentablemente la publicidad engañosa que intenta persuadir a la ciudadanía todos los días nos tiene preocupados”.



En ese sentido, aseguró que “nunca habíamos visto una campaña en contra de la verdad, eso es lo que está ocurriendo hoy día”.



“Por eso que desde la UDI estamos lanzando este sitio web a la ciudadanía para que denuncie y que sepan, no se dejen engañar por la campaña del ‘En contra’”, acotó Hoffmann.



El presidente de la UDI, Javier Macaya, se refirió a la última encuesta CEP, donde solo el 8% señaló que votará ‘A favor’ y el 62% indicó que aún no decide su voto.



Al respecto, sostuvo que este resultado “es la mejor demostración de que esta elección y este proceso está absolutamente abierto y que hay una posibilidad muy relevante de ganar el próximo 17 de diciembre”.



“Si el 50 y tanto por ciento no toma una decisión también hay una responsabilidad del gobierno, no han invertido ni un peso en campañas de información, hacer algo al menos similar que se hizo para el año pasado para el Plebiscito del 4 de septiembre”, apuntó.