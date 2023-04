Desde el mundo político reaccionaron al enfrentamiento a disparos ocurrido este miércoles en la comuna de La Florida, el cual dejó como saldo tres carabineros heridos de bala y un delincuente abatido.



Los afectados son un sargento primero que sufrió un impacto en su codo derecho y que también tiene una fractura expuesta de húmero derecho; un sargento segundo que recibió el disparo en su antebrazo izquierdo; y un cabo primero que tiene la lesión en su mano izquierda. Todos están fuera de riesgo vital y siendo atendidos en el hospital de la institución.



Tras el incidente, desde la Unión Demócrata Independiente (UDI) criticaron el proyecto ingresado por el Gobierno para regular el uso de la fuerza por parte de las policías y las Fuerzas Armadas.



La iniciativa apunta a establecer una normativa clara ante el despliegue de los militares en la frontera por la Ley de Infraestructura Crítica y la Ley Naín-Retamal, que contempla la presunción de la legítima defensa en casos en que esté en juego la vida o la integridad de los funcionarios policiales o de terceros.



El jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo que lo ocurrido este miércoles “nos muestra una realidad que es clara: la delincuencia en Chile cambió, y por lo tanto, las atribuciones y las reglas del uso de la fuerza para carabineros también tiene que cambiar si queremos que sean capaces de proteger a los ciudadanos de trabajo y honestos de este país”.



Por ello, aseveró que la iniciativa del Ejecutivo “es un mal proyecto, es un proyecto que está hecho para compensar, para regalonear a AD, es un proyecto que el gobierno quiere presentar para borrar con el codo lo que escribió con la mano en la ley Nain-Retamal”.



En tanto, su par Jorge Alessandri apuntó al aumento de presupuesto en Carabineros: “1.500 millones de dólares en equipamiento son buenas intenciones, pero ustedes saben que el camino al cielo está pavimentado de buenas intenciones. De esos 1.500 millones de dólares, se ha ejecutado y se ha gastado cero”.



“Nuestras policías siguen andando en un vehículo sin blindaje, siguen teniendo -muchos de ellos- chalecos antibalas que no cubren sus cuellos y que no cubren sus cinturas, y siguen -algunos de ellos- todavía sin la subametralladora UZI”, añadió.



“Nuestros carabineros no saben cómo actuar, no saben si van a tener el respaldo político o no. No saben si creerle a Carolina Tohá de hace una semana, que decía si se arranca dispara, o creerle a Carolina Tohá de esta semana, que dice no sé si disparó en el momento indicado”, complementó.



Desde el Partido Republicano también hubo críticas a La Moneda. “Mientras el gobierno continúa entorpeciendo la aplicación de la Ley Naín, estableciendo múltiples restricciones a su actuar mediante el RUF, a nuestros carabineros los siguen atacando las bandas criminales, que ante la postura inconsecuente del Ejecutivo y parte del oficialismo, actúan con manga ancha y total impunidad”, indicó el diputado de esa colectividad, Cristián Araya.



Por su parte, el senador Juan Luis Castro (PS) pidió Estado de Excepción en algunas comunas de la Región Metropolitana. “¿Cuántos carabineros más tienen que morir o estar gravemente heridos. En cada barrio donde está el narco, donde está el delito instalado controlando el territorio, el Estado está ausente, y cuando se intenta hacer justicia, pasa esto”, comenzó señalando.



“Por eso, frente a esta situación, basta ya. Es la hora derechamente de pensar en un Estado de Excepción para determinadas comunas. Esas 30 comunas donde está más de la mitad de los delitos, porque esta situación se torna inmanejable tal como está”, agregó.