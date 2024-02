UDI pide expulsar al juez Urrutia de la carrera judicial

La Unión Demócrata Independiente (UDI) solicitó la suspensión y expulsión del juez Daniel Urrutia del Poder Judicial, debido a la controversia ya conocida por su autorización para que reos con alto compromiso criminal puedas recibir o realizar videollamadas con el medio externo.



La UDI indicó que la decisión de Urrutia es inaceptable y pone en riesgo la seguridad del país.



María José Hoffman, secretaria general de la colectividad, sostuvo que el juez Urrutia “está poniendo en riesgo a las víctimas del crimen organizado” y por esta razón merece ser suspendido de sus funciones.



“Lamentablemente no ha estado a la altura y se ha saltado el Poder Judicial y se ha asaltado también a Gendarmería y al propio Gobierno”, agregó.



El senador Iván Moreira añadió que “los hechos del juez Urrutia no son aislados, es una conducta permanente de un privilegio especial a quienes cometen violencia, y en este caso al crimen organizado y al narcotráfico, al entregarle beneficios que no corresponden cuando está en juego el Estado de derecho, la seguridad nacional. Nosotros lo que queremos pedirle al Poder Judicial es suspensión y, como son tantos los hechos, la expulsión”.



“Ya es hora de que la Corte Suprema actúe, suspenda o expulse al juez Urrutia porque le hace daño al país y las determinaciones del juez Urrutia son un golpe bajo para las víctimas del narcotráfico, del crimen organizado y los delincuentes. Eso no lo podemos aceptar”, indicó.