UDI pide salida de Jackson: “No existe interlocución posible si permanece en el Gobierno”

La Unión Demócrata Independiente (UDI) advirtió que “no existe interlocución posible si permanece en el Gobierno el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson”.

El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, planteó que “desde el punto de vista político, nos parece que es cada vez más difícil que el Gobierno haga oídos sordos a la petición de la salida del ministro Jackson”.



En esa línea, manifestó que “no existe interlocución posible con la oposición si el ministro Giorgio Jackson permanece en el gobierno. No existe ninguna conversación política posible en las reformas importantes que necesita Chile, en los diálogos políticos que son necesarios en cualquier democracia, si el ministro sigue en el gobierno” y afirmó que “acá hay una responsabilidad a lo menos política”.



Añadió que la petición de la salida de Jackson, no es solo una solicitud desde la oposición, “sino que también es la posición mayoritaria dentro del oficialismo, del Socialismo Democrático, respecto del rol que ha cumplido el símbolo de la superioridad moral, que tanto daño le ha hecho al país en los últimos años”.



Durante la jornada de este jueves, fueron encontrados los 23 notebooks sustraídos desde las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, hasta el momento no se ha notificado del hallazgo de la caja fuerte que se llevaron desconocidos.



Al respecto, Macaya indicó que “no hay información del contenido de la caja fuerte desaparecida, lo que está investigándose hoy día son convenios vía trato directo donde eventualmente tenían que haber boletas de garantía, aparentemente esas boletas de garantía estaban en una caja fuerte”.



En ese sentido, se preguntó: “¿Estaban realmente?, ¿existían realmente esas boletas o el trato directo se hizo sin el respaldo necesario de las boletas de garantía? o ¿quizás no estaban por los montos adecuados? o ¿quizás nunca existieron?, esas son preguntas que tienen que responderse al interior del Ministerio de Desarrollo Social”.



“La caja fuerte aún no aparece y esas boletas de garantía tendrá que acreditarse qué es lo que ocurrió con ellas”, comentó el parlamentario.



Asimismo, apuntó “que hay versiones absolutamente inverosímiles que tienen que ser investigadas, explicadas y tienen que ser la responsabilidad política por parte del responsable de ese ministerio”.