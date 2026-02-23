“Una batalla tras otra” brilla y se alza como Mejor película en los premios Bafta: Revisa todos los ganadores

La aclamada película “Una batalla tras otra” se coronó este domingo como la gran ganadora en la 79° edición de los premios Bafta, los más importantes del cine británico.
El filme, del director estadounidense Paul Thomas Anderson, ganó un total de seis galardones, incluyendo Mejor película.
En este apartado venció a destacadas cintas, como son “Hamnet”, “Marty Supremo”, “Sentimental value” y “Pecadores”.
Además, la película protagonizada por Leonardo DiCaprio se impuso en las categorías de Mejor director, Mejor actor de reparto (Sean Penn), Mejor guion adaptado, Mejor montaje y Mejor fotografía.
Por su parte, “Pecadores” y “Frankenstein” consiguieron tres premios cada una, mientras que “Hamnet” se alzó con dos galardones.
En tanto, la perdedora de la noche fue “Marty supreme”, que no obtuvo ningún premio pese a sus 11 nominaciones.
Revisa a todos los ganadores:
- Mejor película: ‘Una batalla tras otra’.
- Mejor actriz: Jessie Buckley (Hamnet).
- Mejor actor: Robert Aramayo (I Swear).
- Mejor dirección: Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra).
- Mejor actor de reparto : Sean Penn (Una batalla tras otra).
- Mejor actriz de reparto: Wunmi Mosaku (Pecadores).
- Estrella revelación: Robert Aramayo.
- Mejor película británica: ‘Hamnet’.
- Mejor película de habla no inglesa: ‘Sentimental value’.
- Mejor documental: ‘Mr. Nobody Against Putin’.
- Mejor diseño de vestuario: ‘Frankenstein’.
- Mejor guión adaptado: ‘Una batalla tras otra’.
- Mejor sonido: F1.
- Mejor fotografía: ‘Una batalla tras otra’.
- Mejor banda sonora original: ‘Pecadores’
- Mejor película animada: Zootopia 2.
- Mejor edición: ‘Una batalla tras otra’.
- Mejor casting: ‘I Swear’.
- Mejor debut británico de dirección, guión o producción: ‘My Father’s Shadow’.
- Mejor guión original: ‘Pecadores’.
- Mejor cortometraje británico animado: ‘Two Black Boys in Paradise’.
- Mejor cortometraje británico : ‘This Is Endometriosis’.
- Mejor maquillaje y peluquería: ‘Frankenstein’.
- Mejor diseño de producción: ‘Frankenstein’.
- Mejor película infantil y familiar: ‘Boong’.
- Mejores efectos especiales: ‘Avatar: Fire and Ash’.
- Premio a la Contribución Británica Destacada al Cine: Clare Binns-
- Bafta Honorífico: Dame Donna Langley.