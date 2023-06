Unión Española responde con todo al ex canchero del Santa Laura: “Se cree el Mesías”

Una dura respuesta fue la que ofrecieron desde Unión Española a las críticas del ahora excanchero del Estadio Santa Laura, Patricio Bustamante, quien el martes pasado renunció a su labor lanzando duros dardos a la tienda hispana, por permitir que se disputara el clásico universitario en el reducto de Independencia.

“No siguen los consejos de uno y cuando uno dice que la cancha no está en condiciones, es porque no está en condiciones. No sé a quién se le ocurre en la cabeza decir que la cancha está en condiciones, si hoy ni siquiera pudieron ingresar para cortar el pasto”, señaló en su momento Bustamante al sitio Bolavip.

Los descargos del canchero tuvieron una reacción del club este jueves, pues el gerente general del cuadro de colonia, Cristián Rodríguez, salió a dar la cara ante estos cuestionamientos en una conversación con La Tercera.

“Nos extrañó que Don Patricio planteara que nosotros no tomáramos en cuenta su diagnóstico. Aparte, hace casi un mes no lo vemos acá. Él vive en El Salvador. Las declaraciones que hizo las realizó a la distancia, sin tener una visión en la misma cancha”, partió diciendo el dirigente.

En la misma línea, indicó que “nos duele que él se atribuya todo. Ningunea el trabajo de mucha gente”.

“Siento que se cree el Mesías, siento que cree que es la única persona que ha trabajado en la reconstrucción de la cancha. Es injusto con la gente que trabaja semana tras semana para poder levantarla para el fútbol chileno”, añadió

Por último, sostuvo que “no me parecen oportunas las declaraciones de Patricio. Ha hablado más de la cuenta por los medios. Creo que se siente cómodo haciéndolo. No podemos quedarnos silentes cuando vemos situaciones que son inexactas”.