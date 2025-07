Vallejo a oposición: Solo quiere ver Venezuela o Cuba, pero calla por Gaza

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), salió al paso de las críticas de la derecha por la Cumbre “Democracia Siempre”. Desde la oposición, acusaron falta de coherencia por excluir en la declaración oficial conjunta a regímenes como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua.



“Este encuentro se inspira efectivamente sobre la base de cómo nosotros fortalecemos nuestras democracias, más que ir en particular a un país u otro, o atacar o criticar a un presidente u otro”, dijo Vallejo en entrevista con Radio Cooperativa.



“La derecha efectivamente, cada vez que nosotros nos encontramos hablando desde el mundo progresista, tiende a criticar, y es lo que usualmente hace, atacar estos encuentros, atacar estas iniciativas, pero ese es su rol”, sostuvo.



Respecto a la declaración conjunta emitida por los mandatarios de Brasil, Colombia, Chile, España y Uruguay, la vocera manifestó que “aquí no se hace mención a ningún país en específico. El objetivo de este encuentro no es apuntar con el dedo, es decir cuáles son los desafíos de la democracia en general y en el marco de lo que el presidente también siempre ha dicho”.



“El Presidente no solamente en otros contextos internacionales, multilaterales, sino que en el propio país ha condenado regímenes autoritarios y dictaduras vengan de donde vengan, y ahí mencionando a Venezuela y otros países. Esto es como la intención siempre de empañar las iniciativas del Presidente sacándole a la luz o tratando de emplazar sobre un país en particular y desconociendo la realidad de otros países”, agregó.



“Hay una intención también direccionada y súper ideológica de ver sólo una parte de la realidad y particularmente llevada por parte de la oposición, que sólo quiere ver el caso Venezuela o Cuba, pero calla con los asesinatos en Gaza, que a día a día asesinan niños, miles de niños”, indicó.



CRÍTICAS A MATTHEI Y KAISER POR EL GOLPE



Vallejo también criticó las últimas declaraciones de los candidatos de oposición Evelyn Matthei (Chile Vamos) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), que relativizaron las consecuencias del Golpe de Estado y la dictadura de Pinochet.



La vocera lamentó que “la derecha radical no sólo ha relativizado las violaciones a los derechos humanos y el Golpe de Estado que sucedió en nuestro país, sino que los han justificado o señalado como inevitables. No es sólo desconocer lo que pasó, sino que incluso reivindicarlo y tratarlo como inevitable”.



Mientras Kaiser indicó que apoyaría un nuevo Golpe de Estado “con todas sus consecuencias”, Matthei hizo lo propio al señalar que la ruptura de la democracia en septiembre de 1973 “era necesario. Si no, nos íbamos derechito a Cuba. No había otra alternativa”.



Por lo mismo, Vallejo sostuvo que “es un riesgo para la democracia que actualmente, en pleno siglo XXI, haya personas que amenacen con repetir la tortura, el exterminio, la desaparición forzada, o el que a mujeres las violaran metiéndoles ratones por la vagina -y perdón que lo diga tan abiertamente, pero de eso se trata- cuando dicen que esto era inevitable, o que podría volver a suceder. En pleno siglo XXI, no podemos naturalizar ese tipo de declaraciones”.



“No estoy apuntando con el dedo a ningún candidato o candidata; estoy hablando de las ideas que últimamente se han defendido, y que tienen que ver con los derechos humanos de nuestros compatriotas, con la realidad de nuestro país, que vivió el dolor de lo que significó la ruptura democrática en sus cuerpos, en sus trayectorias de vida”, indicó.