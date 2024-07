Vallejo confirmó que familia de Ronald Ojeda regresó a Chile

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, anunció este lunes que la familia de Ronald Ojeda regresó al país, luego que en Argentina no se acogieran todas las demandas que solicitaban, básicamente referidas a ayudas sociales que recibían en Chile.



“Entendemos que la familia no se encuentra en Argentina, sino que se volvió a Chile y estará, obviamente, evaluando qué acciones tomar y a dónde se trasladarán. No podemos dar más detalles de la respuesta del gobierno argentino a su solicitud, pero están de regreso”, señaló.



“Por lo tanto, no estarían teniendo refugio ni respuesta ante solicitudes que, entiendo, particularmente hizo la familia en este país vecino. Respetamos, obviamente, la decisión que vaya a tomar y, fruto de su propia reflexión, la familia del exteniente Ojeda, pero en estos momentos se encuentran de vuelta en Chile”, agregó.



Consultada por la detención de Maickel Villegas en Costa Rica, la vocera sostuvo que “quiero destacar que tenemos una institucionalidad que ha estado funcionando para esclarecer este brutal crimen. Hicimos una alerta internacional solicitándole a la Policía Internacional Interpol la detención de los principales sospechosos de este crimen”.



“Y ya dimos con el paradero de uno que, gracias, obviamente, al trabajo de la Policía, de la fiscalía y del gobierno de Costa Rica, está detenido. El Ministerio Público, a través de su Fiscalía, hizo una solicitud también de detención con resultado de extradición”, agregó.



“Eso fue acogido por la Corte de Apelaciones y ahora estamos en proceso de formalizar la extradición que tiene un proceso judicial. En general, no es rápido, pero esperamos que esta vez pueda, evidentemente, tener una pronta respuesta”, indicó Vallejo.



“La cooperación de Costa Rica en este caso ha sido indiscutible. Y, por lo tanto, ahí hemos tenido no solamente una buena comunicación, una buena capacidad de respuesta, sino que también de colaboración para que, determinado ya la respuesta de tribunales ante la solicitud del Ministerio Público de la extradición, pueda trasladarse a nuestro país. Vamos a tener las máximas facilidades y buena respuesta de Costa Rica, como ha sido el ánimo visto hasta ahora”, finalizó Vallejo.