Vallejo por nueva licencia de ministra Uriarte: “Segpres sigue trabajando”

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la nueva licencia médica -la tercera- solicitada por su par de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte.



Uriarte está cerca de cumplir un mes fuera de sus funciones en el Ejecutivo luego de no mostrar mejorías en su recuperación después de contagiarse de Covid. Según trascendidos, estaría sufriendo secuelas respiratorias y una anemia a raíz de un cuadro de “Covid-19 largo”, el cual consiste en una reiteración de los síntomas por más tiempo del esperado.



El cargo lo está asumiendo como subrogante la subsecretaria de la cartera, Macarena Lobos, quien a su vez está siendo sustituida por el jefe de la División de Relaciones Políticas de la Segpres, Nicolás Facuse.



Consultada sobre el tema, Vallejo subrayó que “el ministerio sigue trabajando. Solo la semana pasada se ingresaron 2 proyectos de ley, se despacharon 11 y esta semana tenemos una agenda muy intensa en materia legislativa, que está siendo liderada por nuestra ministra subrogante, Macarena Lobos, en compañía con los equipos del ministerio y otros ministerios que están implicados en el avance de distintas iniciativas”.



“Como gobierno no nos corresponde más que desearle una pronta recuperación a nuestra ministra Ana Lya Uriarte. Efectivamente estamos pendientes de ella, de su salud, está haciendo uso de su licencia médica y nada más que insistir en este deseo que tenemos todos de que se pueda recuperar pronto”, añadió.



Además, Vallejjo desestimó que la ausencia de Uriarte afecte a su homóloga de Interior, Carolina Tohá.



“Solo responder con que solo la semana pasada ingresamos dos iniciativas legislativas importantes y despachamos otras 11. Este gobierno no para en su trabajo, en su despliegue legislativo. O sea, hechos más que palabras”, indicó la vocera de La Moneda.