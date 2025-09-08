Vallejo rebate a Kast por seguridad: “Recibimos un país en crisis”

En respuesta a las críticas del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast sobre la situación de seguridad en el país, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, defendió la gestión del Ejecutivo y cuestionó los intentos de deslegitimar los avances alcanzados.



Kast había criticado al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, por afirmar que el Gobierno entregará un país “normalizado” en materia de seguridad. Según el abanderado republicano, “Chile no está en una situación normal”, aludiendo a recientes crímenes y manifestaciones. Además, presentó propuestas como el “Plan de marcha sin violencia”, una fiscalía antidisturbios, uso de tecnología no letal y fortalecimiento de la legislación anticapuchas.



Consultada por estas declaraciones, Vallejo dijo que “los candidatos y candidatas no solamente tienen el deber, sino que el derecho de hacer propuestas programáticas y no podemos estar, obviamente, refiriéndonos cada vez que hagan una propuesta programática sobre esta”.



Sin embargo, advirtió que la prescindencia del Gobierno no debe confundirse con la imposibilidad de defender sus políticas: “La prescindencia no solamente la practicamos y la defendemos, pero esto no se puede confundir con las ganas que tienen algunos de que el gobierno ni siquiera pueda defender el alza de pensiones que ha promovido a través de la reforma previsional, o que no pueda hablar y defender de los avances que hemos tenido, por ejemplo, en materia legislativa para la agenda de seguridad”.



Vallejo respaldó las declaraciones de Cordero con cifras oficiales. Según datos de la PDI, los ingresos irregulares al país aumentaron un 797% entre 2018 y 2021. “Tuvimos que reforzar la frontera, poner recursos, tecnología y la disminución ha sido de un 48,3%”, destacó.



También abordó la violencia rural, que creció un 161% en ese mismo período, y que, según la ministra, ha disminuido un 70% entre 2021 y 2024. “Lo que dice el ministro Cordero en materia de seguridad es que vamos a tener que entregar el país en mejores condiciones respecto a cómo lo recibimos nosotros”, afirmó.



Vallejo atribuyó el deterioro previo a una institucionalidad debilitada y al ingreso de líderes de bandas criminales por vías regulares entre 2018 y 2019. “Los homicidios venían al alza, los secuestros venían al alza, la violencia rural venía al alza, y los líderes de las bandas de crimen organizado habían ingresado en nuestro país, entre el 2018 y el 2019 con visa y por pasos regulares”, aseveró.



La ministra subrayó que el Gobierno tuvo que priorizar la agenda de seguridad ante una situación crítica: “Tuvimos que recibir una situación totalmente crítica en materia de seguridad. Entonces, cuando hablamos de mejorar las condiciones, por cierto, vamos a tener, y estamos haciendo el esfuerzo de mejorar las condiciones respecto a las capacidades del Estado con recursos, mejor legislación, mejor coordinación, para enfrentar el crimen organizado”.



Finalmente, destacó la creación de una política nacional contra el crimen organizado, inexistente en administraciones anteriores, y proyectó una mejor herencia institucional: “Esperamos, obviamente, dejar en herencia a la próxima administración una mejor capacidad del Estado, institucional, con más recursos, para enfrentar este problema, porque insisto, lo que nos tocó enfrentar a nosotros, no se lo deseamos a ningún otro gobierno”.