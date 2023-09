Vallejo y declaración conjunta por los 50 años del Golpe de Estado: “El Presidente no está imponiendo”

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la propuesta del Ejecutivo para emitir una declaración conjunta respecto a la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.



Al respecto del acuerdo que se busca generar, Vallejo sostuvo que “nosotros lo que estamos señalando de manera permanente es que tiene que primar la voluntad de diálogo para construir un Chile del futuro que esté a la altura del respeto irrestricto a la democracia y los derechos humanos de las personas”.



En esta línea, manifestó que “podemos tener muchas diferencias y expresarlas de manera acalorada, pero hay algo que no debiese estar en cuestión, que es que la democracia se respeta siempre, porque cuando no se respeta la democracia, son las personas las que sufren”.



“El ánimo del Presidente es fomentar el diálogo para construir acuerdos en el marco de fortalecer nuestra democracia y sus capacidades de dar respuesta a las necesidades de la gente”, aseguró la secretaria de Estado.



En ese sentido, subrayó que “esto tiene que ver con un compromiso que esperamos que todos y todas tengan. El Presidente ha hecho una invitación, el Presidente no está imponiendo, no está obligando a nadie. Esperamos que la gran mayoría quiera suscribir ese compromiso básico, pero nadie está obligado”.



Respecto a las eventuales condiciones de la derecha para suscribir el acuerdo, Vallejo indicó que “hay un compromiso que es súper sencillo. Democracia siempre. Respeto a los derechos humanos siempre. Ni más ni menos. Es tan simple como eso. No justificar lo injustificable”.